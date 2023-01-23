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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدو: المقاولون العرب هدفه البقاء في الدوري.. وعمر فايد مستمر

صدى البلد

قال محمد ناجي جدو، المدرب المساعد لفريق المقاولون العرب، إن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، وضع يده على احتياجات الفريق منذ تولي المهمة، بالإضافة إلى دخول الموسم الجديد بمعدل أعمار أقل عن الماضي.

 

وأضاف جدو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة “صدى البلد”، أن المقاولون العرب استعد قبل بداية الموسم بشكل مميز، رغم البداية التي لم تكن موفقة، بسبب عدم الإنسجام.

 

وأشار إلى أن الفريق استطاع أن يدخل في الأجواء مع توالي المباريات لتحقيق أفضل النتائج، مشددًا أن مواجهة الداخلية كانت صعبة للغاية، إلا أن الذئاب استطاع حسمها لصالحه في النهاية.

وأوضح أن المقاولون العرب لديه مرونة في التشكيل، فضلًا عن أن المحترفين بالفريق معدل التهديف الخاص بهم مميز للغاية، مضيفًا «المعدل التهديفي بعد 15 جولة قريب مما تحقق في الموسم الماضي بأكمله».

واختتم تصريحاته، أن عمر فايد سيستمر ضمن صفوف المقاولون العرب، ولن يرحل عن الفريق، بينما الفريق لديه رغبة في الوصول لعدد نقاط يضمن بقاءه في الدوري، ومن ثم التفكير في الخطوة المقبلة، موضحًا أن الفريق سيتعاقد مع لاعبين صغار في السن، خلال انتقالات يناير.

 

 

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