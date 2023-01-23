ملابس مختلفة.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

خطفت الفنانة ليلي أحمد زاهر الأنظار، في أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ليلي أحمد زاهر مرتدية جاكيت بتفصيلة مختلفة، باللونين الأبيض والأسود، مع بنطلون جلد باللون الأسود، واضعة ميك أب جرئ علي وجهها.

وانتهت ليلى أحمد زاهر من وضع اللمسات النهائية على أغنيتها الجديد والتى اختارت لها اسم كلمة أخيرة، استعدادا لطرحها خلال أيام.

الأغنية من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي، والذى بدأ فى العمل على هذه الأغنية من أكثر من ستة أشهر.

ليلى فى زيارة لمستشفى سرطان الأطفال



وشاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صوراً من زيارتها لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقامت ليلى زاهر بتقديم الدعم النفسي للأطفال المرضى مع شقيقتها ملك زاهر، خاصة بعد أزمة المستشفى الأخيرة بسبب تراجع التبرعات.