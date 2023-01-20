مين أحلى؟.. ليلي وملك أحمد زاهر يثيران الجدل في لبنان| شاهد

حرصت الفنانة ليلي أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، من أحدث جلسة تصوير لها برفقة شقيقتها ملك.

ظهرت ليلي وملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير بإطلالات من توقيع Aboud Jammal، ارتدت ليلي فستان طويل اتسم بصيحة البليسية و نسقت معه بليزر ذا أكمام طويلة باللون الأسود.

أما ملك أحمد زاهر فخطفت الأنظار ببنطلون جلد باللون الأسود مع توب أتسم بالشراشيب التي جمعت بين درجات للون الأخضر، وانتعلت حذاء مسطح باللون الأسود أيضا.

ولم تبالغ ليلي وملك أحمد زاهر في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما منحهما إطلالات بسيطة و غير مبالغ فيها، وقد نالت صورهما إعجاب متابعيهن على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي وملك أحمد زاهر على خصلات شعرهن الأنسيابي المنسدلة، ووضعن مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتهن.