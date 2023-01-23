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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي عربي خالص بين تونس والجزائر بختام الدور الرئيسي لمونديال اليد

صدى البلد

تقام اليوم سبع مباريات حاسمة وقوية ضمن ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بالسويد وبولندا بجانب مباراة مصر والدنمارك المرتقبة أيضا الليلة.


تبدأ المباريات في تمام الرابعة والنصف بعد الظهر باقامة ثلاب مباريات حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب الارجنتين و يواجه منتخب تونس نظيره منتخب الجزائر في مباراة عربية خالصة و يلعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع بلجيكا.


وفي تمام السابعة مساء تلعب ثلاث مباريات أخري فيصطدم منتخب صربيا مع هولندا، و مقدونيا الشمالية مع المغرب، وكرواتيا مع البحرين.


وأخيرا يواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب النرويج في التاسعة والنصف مساء.


يذكر أن المنتخب الوطني قد حسم صعوده إلي ربع النهائي عقب فوزه الأخير علي منتخب البحرين 26-22 ومن قبلها الانتصار علي بلجيكا في اولي مباريات الدور الرئيسي بنتيجة 33-28 وهي النتائج التي مكنت الفراعنة من التأهل رسميًا للدور ربع النهائي من البطولة.. وتنتظره الليلة مواجهة صعبة امام الدنمارك لبحث خطف الصدارة والابتعاد عن السويد صاحب الأرض.

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