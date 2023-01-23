نشرة أخبار العالم | إستونيا تطرد السفير الروسي.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران.. و32 سيدة سعودية لقيادة قطار الحرمين السريع

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

ردًا على قرارات موسكو.. إستونيا تطرد السفير الروسي

أعلنت إستونيا اليوم الاثنين، طرد السفير الروسي لديها ردًا على إجراء مماثل قامت به موسكو اليوم.

وقررت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا في ظل دعوة الأخيرة ألمانيا إلى إرسال دباباتها الرئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "استدعاء سفير إستونيا إلى مقر الخارجية الروسية حيث تم تقديم احتجاج شديد اللهجة له فيما يتعلق بإجراءات السلطات الإستونية".

وأضافت: "قررنا طرد السفير الإستوني من البلاد وتخفيض المستوى الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال".

وأمس الأحد، ، وجهت دول البلطيق لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، دعوة مشتركة إلى ألمانيا لإرسال دباباتها الرئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وقال وزير خارجية إستونيا عبر تويتر: "نحن، وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ندعو ألمانيا لتزويد أوكرانيا الآن بدبابات ليوبارد"، مضيفًا: "هذا ضروري لوقف العدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا وإعادة السلام إلى أوروبا بسرعة. وألمانيا عليها مسؤولية خاصة في هذا الصدد باعتبارها القوة الأوروبية الرائدة".

جاء هذا البيان بعد يوم من عدم توصل ألمانيا والحلفاء الغربيين إلى قرار بشأن ما إذا كانت برلين ستوافق على إرسال دباباتها من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا أو السماح للدول الأخرى التي تملكها فعل ذلك.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

أفادت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بأن وزراء خارجية التكتل وافقوا على إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران.

وأضافت الرئاسة السويدية - في تغريدة نشرتها على (تويتر) - "تبنى الوزراء حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران.. والاتحاد الأوروبي يدين بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين".

واستهدف الاتحاد الأوروبي إيران في السابق بثلاث حزم من العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الاحتجاجات العام الماضي، مع استهداف 146 فردا و12 منظمة، بما في ذلك أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

32 سيدة سعودية لقيادة قطار الحرمين السريع

أهّلت الخطوط الحديدية "سار" عبر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" 32 قائدة لقطار الحرمين السريع، اللاتي باشرن العمل عقب تدريبهن من قبل خبراء في المعهد على مدى 12 شهراً ما بين التدريب النظري والعملي.

وأعربت قائدات قطار الحرمين، عن اعتزازهم وفخرهم بالعمل في هذا المجال، حيث قالت ثراء علي الزهراني "منذ أن أعلن معهد سرب عن الفرص الوظيفية في يناير الماضي حرصت على التقديم للعمل وتم إجراء المقابلة الشخصية والاختبار وتم قبولي كواحدة من أول دفعة قائدات قطار سعوديات، الأمر الذي يجعل طموحي عالياً لخدمة وطني، مفيدةً أنه تم تدريب المقبولات نظرياً وعملياً على أنظمة السلامة والأمان، والمشاركة في قيادة القطار كقائدات تحت التدريب".

بدورها أوضحت روتيلا ياسر نجار أن القيادة الرشيدة أتاحت الفرصة للمرأة السعودية ومكنتها من العمل في مختلف المواقع لخدمة الوطن منها مشروع قطار الحرمين الذي يخدم حجاج بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار، مفيدةً أن الجميع يعمل لهدف واحد وهو خدمة حجاج ضيوف الرحمن، والحرص على تعلم أسس العمل ليكونوا فريقاً واحداً للعمل هذا المجال وغيره من المجالات.

وعن استشعار المسئولية كقائدة قطار، أشارت رنيم طلال عزوز، إلى المتابعة المستمرة من المدربين في المعهد ودورهم في تأهيل الفتيات للعمل في هذا المجال مكنتهم من الدخول لبيئة العمل وتخطي الكثير من والصعوبات، مبينةً أن خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين والزائرين كان الدافع الكبير للعمل في قطار الحرمين.

توتر جديد مع الصين.. أمريكا تجهز لزيارة رئيس النواب مكارثي إلى تايوان

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تستعد لزيارة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتايوان في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء "بانشبول" اليوم الاثنين نقلا عن مسؤول مشارك بشكل مباشر في المحادثات، إن مسؤولي إدارة بايدن يتوقعون أن يزور مكارثي تايوان في وقت ما في الربيع.

وكان الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بلغ ذروته خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس الماضي.

واعتبرت بكين زيارة بيلوسي "استفزازًا سياسيًا كبيرًا" وتحديًا لسيادة الصين التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، على الرغم من أنها لم تسيطر عليها مطلقًا.

وردت بكين وقتها بخطاب شديد اللهجة وتدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان، وشن سلسلة من "العمليات العسكرية المستهدفة لمواجهة الوضع"، ردًا على الزيارة.