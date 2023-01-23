خبير تعليم: الغش أخطر المشكلات الأخلاقية المضرة للعملية التربوية

قال الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن الغش يعتبر أحد أخطر المشكلات الأخلاقية والقيمية والتي تضر على نحو كبير بالعملية التربوية وتهدد كل محاولات التطوير التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالتعليم.

وصرح "شوقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول بكل جديدة إرساء تعليم قائم على الفهم، ولكن الغش يعد أداة سلبية لتحطيم، كل القيم التربوية المتصلة بالامتحانات مثل قيم الاعتماد على النفس، وتحمل المسئولية، وبذل الجهد ، والمثابرة لتحقيق النجاح والتفوق،والعدالة، كما تضر بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وحصول الغشاش علي ما لا يستحقه علي حساب الأخرين.

أضاف الخبير التربوي، أن خلال السنوات الأخيرة انتشرت ما يعرف بلجان أولاد الأكابر في بعض المحافظات المعروفة في الجمهورية والتي انتشر بها الغش الي درجة حصول جميع طلاب تلك الجان علي درجات مرتفعة جدا بشكل يتناقض مع القواعد والمعايير العلمية في عملية التقويم والتي تقتضي وجود تباين في درجات الطلاب .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي حظر قبول أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة 2023 (مدارس رسمية أو خاصة) إلى الإدارات التابعة للمديريات إلا بعد الرجوع إلي اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة المستندات للتحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي، أن اللجان المحظور التحويل لها من طلاب الثانوية العامة 2023 وهي بالمحافظات التالية :

- مديرية كفر الشيخ : إدارات (بيلا - الحامول- سيدي سالم).

- مديرية أسيوط: إدارات (البداري- ديروط - صدفا ).

- مديرية سوهاج : إدارات (دار السلام - أخميم - جهينة).

- مديرية قنا : (نجع حمادي).

- مديرية أسوان : (ادفو ).

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة وضعت خطة محكمة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقال وزير التربية والتعليم : النظام هذا العام سيكون محكم جدا وخالي من الاخطاء ، ولا وسيتم مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 بطرق لن نعلن عنها

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : كل طالب سياخذ حقه تماما واذا تظلم وله حق فسوف ياخذه فوراً.