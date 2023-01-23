عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم: الغش أخطر المشكلات الأخلاقية المضرة للعملية التربوية

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي

قال الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن الغش يعتبر أحد أخطر المشكلات الأخلاقية والقيمية والتي تضر على نحو كبير بالعملية التربوية وتهدد كل محاولات التطوير التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالتعليم.

وصرح "شوقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول بكل جديدة إرساء تعليم قائم على الفهم، ولكن الغش يعد أداة سلبية لتحطيم، كل القيم التربوية المتصلة بالامتحانات مثل قيم  الاعتماد على النفس، وتحمل المسئولية، وبذل الجهد ، والمثابرة  لتحقيق النجاح والتفوق،والعدالة، كما تضر بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وحصول الغشاش علي ما لا يستحقه علي حساب الأخرين.

أضاف الخبير التربوي، أن خلال السنوات الأخيرة انتشرت ما يعرف بلجان أولاد الأكابر في بعض المحافظات المعروفة في الجمهورية والتي انتشر بها الغش الي درجة حصول جميع طلاب تلك الجان علي درجات مرتفعة جدا بشكل يتناقض مع القواعد والمعايير العلمية في عملية التقويم والتي تقتضي وجود تباين في درجات الطلاب .

لمنع الغش.. لجان محظور التحويل إليها في امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي حظر قبول أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة 2023 (مدارس رسمية أو خاصة) إلى الإدارات التابعة للمديريات إلا بعد الرجوع إلي اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة المستندات للتحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي، أن اللجان المحظور التحويل لها من طلاب الثانوية العامة 2023 وهي بالمحافظات التالية :

- مديرية كفر الشيخ : إدارات (بيلا - الحامول- سيدي سالم).

- مديرية أسيوط: إدارات (البداري- ديروط - صدفا ).

- مديرية سوهاج : إدارات (دار السلام - أخميم - جهينة).

- مديرية قنا : (نجع حمادي).

- مديرية أسوان : (ادفو ).

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة وضعت خطة محكمة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقال وزير التربية والتعليم  : النظام هذا العام سيكون محكم جدا وخالي من الاخطاء ، ولا وسيتم مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 بطرق لن نعلن عنها

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : كل طالب سياخذ حقه تماما واذا تظلم وله حق فسوف ياخذه فوراً.

الغش أخطر المشكلات الأخلاقية إرساء تعليم قائم علي الفهم لجان أولاد الأكابر Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة |ومفاجأة في عيار 21 الآن

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

إجراء عاجل في الأهلي مع اللاعبين بعد الفوز الكبير علي الزمالك

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يكرم أسماء شهداء الداخلية خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 |فيديو

حصد4 ملايين مشاهدة.. بريطانية توثق لحظة التحرش بها داخل جيم.. فيديو

السيسي: تحقيق الآمال يتطلب جهدًا وصبرًا وقوة تحمل

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

الهبوط مستمر.. انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21| فيديو

ضوابط التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بقانون الخدمة المدنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال اللافت.. ريهام أيمن تستعرض جمالها بصورة جديدة |شاهد

مع الدباديب.. ياسمين صبري تثير الجدل بتقليد إطلالة جورجينا

فستان لافت.. روجينا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة| شاهد

عشبة شائعة تعالج الإمساك والبواسير وعسر الهضم.. تعرف عليها

فيديو

دينا الشربيني السبب.. الشرطة تكشف سر اختفاء مساعدة منة فضالي

تحذيرات مهمة من الأرصاد خلال ساعات.. ودرجات الحرارة تصل لصفر بهذه المنطقة

مقبرة لعظماء مصر في العاصمة الإدارية .. من سيدفن بها ؟

أسعار الدولار اليوم مع تراجع الذهب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ