عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسام ميدو: انطلاق الإسماعيلي يحتاج إلى مكسب واحد

صدى البلد

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، في مداخلة مع الإعلامي احمد شوبير في برنامجه ملعب اون تايم، عن خطته في إدارة الفريق.

وأكد ميدو أنه: "يطالب الجميع بالتكاتف من أجل انقاذ الإسماعيلي ونحتاج إلى مكسب واحد سيكون انطلاقة الفريق".

txt

ميدو يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة أسوان بالدوري

وأعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالأتي :

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : كريم عرفات وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي .

خط الوسط : محمد حسن وعماد حمدي وعمر الوحش .

خط الهجوم : ياو أنور ومحمد الشامي وفراس الشواط .

نادي الإسماعيلي الدوري الممتاز الإعلامي أحمد شوبير مواجهة أسوان بالدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

أول رد فعل من خالد الغندور على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

ترشيحاتنا

صدمة جديدة في الأهلي بسبب صفقة مهاجم الفريق| تفاصيل

لا مساس بالعيش.. رد ناري من الغرف التجارية ضد شائعات الخبز

الزمالك يخطر نجم سموحة بعودته في يناير .. تفاصيل

نجم كبير.. عرض جديد من الأهلي لضم المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا

مقتل ثلاثة بينهم معلم في إطلاق نار بمدرسة في ولاية إيوا الأمريكية

إنجي وجدان تكشف أساليب تربيتها لأبنائها.. وتوجه رسالة للآباء والأمهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسود والأبيض.. ليلى زاهر وشقيقتها تثيران الجدل في أحدث جلسة تصوير

تكميم ولا فوتوشوب.. ابنة ماجد المصري تثير تساؤلات الجمهور بعد ظهورها الأخير

تطبيق البطاقة البيضاء للمرة الأولى في ملاعب الكرة | تفاصيل

مرض خطير.. أسباب غير متوقعة وراء رائحة القدم الكريهة

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ