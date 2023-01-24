أحمد حسام ميدو: انطلاق الإسماعيلي يحتاج إلى مكسب واحد

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، في مداخلة مع الإعلامي احمد شوبير في برنامجه ملعب اون تايم، عن خطته في إدارة الفريق.

وأكد ميدو أنه: "يطالب الجميع بالتكاتف من أجل انقاذ الإسماعيلي ونحتاج إلى مكسب واحد سيكون انطلاقة الفريق".

وأعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالأتي :

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : كريم عرفات وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي .

خط الوسط : محمد حسن وعماد حمدي وعمر الوحش .

خط الهجوم : ياو أنور ومحمد الشامي وفراس الشواط .