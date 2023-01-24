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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

كاتم أسرار عبدالناصر وأهم رجاله.. 50 معلومة عن الراحل سامي شرف

سامي شرف والرئيس
سامي شرف والرئيس ناصر

توفي مساء الإثنين، سامي شرف، سكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية داخل مستشفى وادي النيل بعد صراع  مع المرض، والذي يعد أحد العناصر المؤثرة في عهد  الرئيس عبدالناصر ومن أشد المقربين إليه.

من هو سامي شرف 

ونرصد لكم بعض المعلومات حول الراحل سامي شرف، والتي جاءت كالتالي:

  • اسمه عبدالرؤوف سامي عبدالعزيز محمد شرف، والشهرة سامي شرف.
  • سامي شرف من مواليد مصر الجديدة يوم 20 أبريل سنة 1929.
  • أتم تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس مصر الجديدة والمنيا والمنصورة.
  • حصل سامي شرف على شهادة إتمام الدراسة الثانوية سنة 1945.
  • التحق بكلية الطب فكلية التجارة في جامعة فؤاد الأول (القاهرة) العام الدراسي 1946/ 1947.
  • تخرج في الكلية الحربية برتبة ملازم ثانٍ في أول فبراير سنة 1949 حيث نال بكالوريوس العلوم العسكرية.
  • كان ترتيبه السادس عشر من مجموع الدفعة البالغ 261 طالبا.
  • خدم في مدرسة المدفعية في ألماظة.
  • خدم في سلاح المدفعية باللواء الأول المضاد للطائرات في ألماظة.
  • عمل مدرساً للرادار المضاد للطائرات على مستوى اللواء.
  • عمل كأركان حرب لآلاي (لواء) مدفعية.
  • نُقل إلى مدرسة المدفعية مدرّساً للرادار المضاد للطائرات، ولكنه لم ينفذ هذا النقل لقيام ثورة 23 يوليو 1952.
  • بقي في وحدته الأصلية، حيث عهد إليه من تنظيم الضباط الأحرار بالإشراف الأمني والسيطرة على هذا الآلاي.
  • تقرر ضمه لتنظيم الضباط الأحرار من ليلة 23 يوليو 1952، حيث كان يحضر اجتماعات مجموعة من المدفعية.
  • كانت المجموعة تضم أحمد الزرقاني حطب وكمال الغر وإبراهيم زيادة وعبدالحميد بهجت.
  • انتقل بعد أيام إلى مجموعة يترأسها الصاغ كمال الدين حسين، وكان يسدد الاشتراك الشهري 25 قرشا بانتظام.
  • في أول يوليو 1952 رقي إلى رتبة اليوزباشي (النقيب).
  • في 26 يوليو 1952 انتدب للعمل في المخابرات الحربية.
  • كلف بالإشراف على رقابة البرقيات الصادرة للخارج عن طريق مصلحة التليفونات.
  • في أغسطس 1952 شكل ما سمي بهيئة مراقبة الأداة الحكومية، والتي وتتبع رئيس مجلس قيادة الثورة مباشرة.
  • من مؤسسي المخابرات العامة والمباحث العامة سنة 1952.

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  • في ديسمبر 1952 انتُدب للعمل في القسم الخاص بالمخابرات العامة الذي كان مسؤولاً عن الأمن القومي الداخلي.
  • في أبريل 1955 اختاره عبدالناصر للعمل سكرتيراً لرئيس الجمهورية للمعلومات ووزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية وذلك في شهر أبريل عام 1970.
  • تلقى دورة في البيت الأبيض في واشنطن "كيف تخدم الرئيس"، كما درس أساليب العمل في كل من الكرملين ورئاسة الجمهورية في مكتب الرئيس تيتو وفي الهند والصين الشعبية وفرنسا.
  • نقل إلى الكادر المدني في رئاسة الجمهورية سنة 1956 (الدرجة الثانية).
  • في 5 يونيو 1960 صدر القرار الجمهوري رقم (1055) لسنة 1960 بترقيته إلى درجة مدير عام برئاسة الجمهورية.
  • تدرج في التسلسل الوظيفي الطبيعي من دون أي استثناء.
  • رقي إلى درجة وكيل وزارة مساعد برئاسة الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم (2748) لسنة 1962 في 16 سبتمبر 1962.
  • وصل إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية بدرجة نائب وزير بالقرار الجمهوري رقم (3404/ 65) بتاريخ 6 أكتوبر 1965.
  • اختير وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية وذلك في شهر أبريل عام 1970.
  • شارك في دورتين للأمم المتحدة في نيويورك عامي 1958.
  • شارك في اجتماعات مجلس الأمن أثناء بحث شكوى لبنان ضد الجمهورية العربية المتحدة و1960 ضمن وفد مصر برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر.
  • عين وزيرا للدولة عضواً في مجلس الوزراء بالقرار الجمهوري رقم (685) لسنة 1970 بتاريخ 26 أبريل 1970.
  • أعيد تعيينه وزيرا للدولة في 20 أكتوبر 1970.
  • في 18 نوفمبر عين وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية.
  • قام بالعديد من المهام الرسمية والخاصة داخل البلاد وخارجها.
  • متزوج وله أربعة أبناء.
  • مارس العمل السياسي مع قيام الاتحاد القومي، حيث انتخب عن دائرة مصر الجديدة وحاز على أعلى أصوات الدائرة الانتخابية.
  • عضو في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي.
  • من أوائل مؤسسي تنظيم طليعة الاشتراكيين.
  • أسس نادي الشمس الرياضي في مصر الجديدة.
  • من مؤسسي الحزب العربي الديمقراطي الناصري، وأشرف رئيسا للجنة الانتخابات على قيام جميع تنظيمات الحزب من القاعدة إلى القمة بالانتخاب.
  • عضو مكتب اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية ويشارك في كل أنشطتها في الداخل والخارج.
  • عضو مشارك في ملتقى الحوار العربي القومي.
  • حائز على أوسمة ونيايشين من كل من يوغسلافيا كمبوديا السودان أفغانستان المغرب ساحل العاج إثيوبيا النيجر اليمن بولندا بلغاريا ماليزيا تونس رومانيا موريتانيا فنلندا السنغال الكونجو الشعبية المجر إفريقيا الوسطى.

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