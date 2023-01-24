كاتم أسرار عبدالناصر وأهم رجاله.. 50 معلومة عن الراحل سامي شرف

توفي مساء الإثنين، سامي شرف، سكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية داخل مستشفى وادي النيل بعد صراع مع المرض، والذي يعد أحد العناصر المؤثرة في عهد الرئيس عبدالناصر ومن أشد المقربين إليه.

من هو سامي شرف

ونرصد لكم بعض المعلومات حول الراحل سامي شرف، والتي جاءت كالتالي:

اسمه عبدالرؤوف سامي عبدالعزيز محمد شرف، والشهرة سامي شرف.

سامي شرف من مواليد مصر الجديدة يوم 20 أبريل سنة 1929.

أتم تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس مصر الجديدة والمنيا والمنصورة.

حصل سامي شرف على شهادة إتمام الدراسة الثانوية سنة 1945.

التحق بكلية الطب فكلية التجارة في جامعة فؤاد الأول (القاهرة) العام الدراسي 1946/ 1947.

تخرج في الكلية الحربية برتبة ملازم ثانٍ في أول فبراير سنة 1949 حيث نال بكالوريوس العلوم العسكرية.

كان ترتيبه السادس عشر من مجموع الدفعة البالغ 261 طالبا.

خدم في مدرسة المدفعية في ألماظة.

خدم في سلاح المدفعية باللواء الأول المضاد للطائرات في ألماظة.

عمل مدرساً للرادار المضاد للطائرات على مستوى اللواء.

عمل كأركان حرب لآلاي (لواء) مدفعية.

نُقل إلى مدرسة المدفعية مدرّساً للرادار المضاد للطائرات، ولكنه لم ينفذ هذا النقل لقيام ثورة 23 يوليو 1952.

بقي في وحدته الأصلية، حيث عهد إليه من تنظيم الضباط الأحرار بالإشراف الأمني والسيطرة على هذا الآلاي.

تقرر ضمه لتنظيم الضباط الأحرار من ليلة 23 يوليو 1952، حيث كان يحضر اجتماعات مجموعة من المدفعية.

من ليلة 23 يوليو 1952، حيث كان يحضر اجتماعات مجموعة من المدفعية. كانت المجموعة تضم أحمد الزرقاني حطب وكمال الغر وإبراهيم زيادة وعبدالحميد بهجت.

انتقل بعد أيام إلى مجموعة يترأسها الصاغ كمال الدين حسين، وكان يسدد الاشتراك الشهري 25 قرشا بانتظام.

في أول يوليو 1952 رقي إلى رتبة اليوزباشي (النقيب).

في 26 يوليو 1952 انتدب للعمل في المخابرات الحربية.

كلف بالإشراف على رقابة البرقيات الصادرة للخارج عن طريق مصلحة التليفونات.

في أغسطس 1952 شكل ما سمي بهيئة مراقبة الأداة الحكومية، والتي وتتبع رئيس مجلس قيادة الثورة مباشرة.

من مؤسسي المخابرات العامة والمباحث العامة سنة 1952.