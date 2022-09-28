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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وفى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل قام الفريق أول محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

ثورة يوليو

كما إلتقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مشيراً إلى أن ثورة يوليو المجيدة التى حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ستظل نبراساً مضيئاً نسير على دربه ، وأن التاريخ المصرى يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات.

وأكد أن ذكرى الزعيم عبد الناصر ستظل نموذجاً يحتذى به للأجيال القادمة فى الكفاح والتضحية من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية وتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم .

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

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