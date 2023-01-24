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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضربتها بإيد الهون لسرقة أموالها.. سيدة تتعدى على مسنة بالمنوفية

السيدة المعتدي عليها
السيدة المعتدي عليها

أصيبت بـ39 غرزة وكسر في الضلع وارتجاج في المخ وكدمات في الوجه .. هذا ما وصلت إليه الحاجه عزيزة ابنة قرية جروان الباجور في محافظة المنوفية السيدة المسنة التي تم سحلها علي يد جارتها التي كانت تحسن إليها وتعطف عليها.

الحاجة عزيزة مسنة تسكن بمفردها في شقتها بمركز الباجور زارتها جارتها الشابة في الثامنة مساء وتعدت عليها بالضرب وسرقت ذهبها واموالها وتركتها بين الحياة والموت وأبلغت جيرانها بأن مجهول تعدي علي جارتها.

وقالت الحاجة عزيزة، إن جارتها ذهبت إليها وقامت بإعطائها سكر وكيس لحم و٢٠٠ جنيها حيث كانت تعطف عليها وتساعدها ولكنها قابلت ذلك بالتعدي عليها بالضرب وسرقة ذهبها واموالها.

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وأضافت أن جارتها قامت بجرها علي الارض والتعدي عليها بالضرب " بايد الهون وسكينة وعصا خشبية " ، قائلة " قولتلها حرام عليكي عملت فيكي ايه عاوزة ايه قالتلي هقتلك ".

وتابعت انها سرقت منها ذهبها " ٥ غوايش وخواتم وحلق وعقد " بالإضافة إلي أموالها وتركتها غارقة في دماءها وخرجت تستنجد بالجيران وتدعي أن مجهول اعتدي علي جارتها المسنة.

وأشارت إلى أن جيرانها نقلوها الي مستشفي الباجور وأنها اعترفت علي جارتها الشابة أنها من قامت بالتهديد عليها بالضرب وتم القبض عليها.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة الباجور بتلقيهم بلاغا من أهل سيدة مسنة بقرية حروان تتهم جارتها الشابة بالتعدي عليها وضربها وسرقة ذهبها وأموالها.

بالانتقال تم ضبط " ا.ع " ربة منزل وتم استجوابها بمركز شرطة الباجور، حيث يتم التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيدة المعتدي عليها
المنوفية محافظة المنوفية سيدة مسنة سرقة اموال مستشفي الباجور تعدي علي مسن سرقة ذهب

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