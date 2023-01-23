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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: نسعى للتواصل الدائم مع المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، رب أسرة يعول 4 أبناء من ذوى الإعاقات الذهنية بمدينة سرس الليان عقب الإنتهاء من إعادة ترميم وفرش منزلهم الآيل للسقوط، وذلك وفاءً لوعده لهم خلال زيارته لمدينة سرس الليان، وأكد المحافظ على ضرورة التواصل الدائم مع الأسرة وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.


وخلال اللقاء سلم المحافظ وبالمشاركة مع أحد رجال الأعمال بمدينة سرس الليان أجهزة كهربائية للأسرة لمساعدتهم فى تلبية مستلزمات منزلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، مشيراً إلى أنه تم بناء منزل الأسرة وتجهيزه وفرشه بكافة المستلزمات الأساسية ، مشيداً بدور المشاركة المجتمعية فى دعم جهود الدولة ودعم مبدأ التكافل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية.

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أعرب رب الأسرة عن سعادته بتلك اللفتة الكريمة من محافظ المنوفية وحرصه على الاستماع لشكواه والوفاء بوعده فى تلبية مطلبه بترميم منزله وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لأسرته، مقدماً شكره وإمتنان أسرته للوقوف بجانبهم والمساهمة فى توفير حياة آدمية لهم.


من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع كافة المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم في كافة الأزمات والظروف الطارئة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قام بزيارة الأسرة في منتصف نوفمبر الماضي للوقوف على الحالة العامة ، وقرر صرف (100) ألف جنيه دعماً لهم للمساهمة فى ترميم المنزل وتجهيزه وكذا تقديم مساعدات عينية من لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفهم الإجتماعية والمعيشية الصعبة.

حياة كريمة المنوفية مساعدات ذوى الهمم محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية

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