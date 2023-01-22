عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يناقش التصور العام للمدينة الطبية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  والطلاب اجتماعا مع الدكتور أيمن على المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور عبد الرحمن السباعى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى وكيل الكلية للتعليم والطلاب والمدير التنفيذي للمستشفيات سابقا، والدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد صبرى مدير عام المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد سعيد مدير مستشفى الطوارئ، الدكتور سامى الدحدوح مدير المستشفى التخصصى وذلك لمناقشة التصور العام لمنشآت المدينة الطبية.

أكد الدكتور أحمد القاصد على الدور الهام والمحوري للمستشفيات الجامعية داخل محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، مستعرضا نشأة المستشفيات الجامعية وماشهدته من تطور منذ بداية الإنشاء وحتى الآن والتخصصات الطبية التى تضمها لتقديم خدمة علاجية للمرضى على أعلى مستوى، مؤكدا أن الجميع يعمل كفريق عمل واحد يكمل بعضه البعض لصالح الجامعة.

لبحث أوجه التعاون.. محافظ المنوفية يلتقي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية

محافظ المنوفية ومستشار وزير الزراعة يتفقدان 22 منفذا متنقلا ضمن «خير مزارعنا لأهالينا»

وأوضح رئيس الجامعة أن مشروع إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية يمثل إضافة متميزة للمجمع الطبي بالجامعة، خاصة وأن المشروع يُقام على مساحة خمسة أفدنة، وذلك فى إطار التوسع الأفقي للمجمع الطبي بالجامعة؛ بهدف إضافة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة؛ لتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة لأهالى محافظة المنوفية. وزيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من المرضى والمساهمة فى القضاء على قوائم الانتظار فى ظل توجهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بتطوير المنظومة الطبية على كافة المستويات.

ناقش القاصد خلال الاجتماع التصور العام لمشروع المدينة الطبية، وأهمية توزيع التخصصات والاحتياجات بطريقة تكون متكاملة مع باقى المستشفيات الجامعية لسد أى عجز فى أى تخصص حتى تكون مدينة طبية كاملة بها جميع التخصصات التى يحتاجها المريض، ووضع تصور للمداخل والمخارج لسهولة التحرك بين المستشفيات داخل المدينة الطبية، مع الاهتمام بالجانب الأكاديمى والتعليمى ووضع تصور لإنشاء مدرجات وقاعات تدريس وتدريب للطلاب.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التصور العام والنهائى للمنشات بالمدينة الطبية، لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ هذا المشروع القومى الكبير.

المنوفية محافظة المنوفية المستشفيات الجامعية جامعة المنوفية الخدمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

هبوط أسعار الذهب.. والجرام يخسر 70 جنيها

ترشيحاتنا

بشأن منصة سواهر .. بيان هام من الأمن العام السعودي

دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر رجب

"خائن بطبعه".. محاكمة هبة قطب لإهانتها الرجل المصري 19 فبراير

رفع الآذان وتكبيرات العيد في حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج الموسيقية

مات ساجدًا.. المئات يشيعون جثمان رجل توفى أثناء صلاة العصر في سوهاج

استدعاء أمير مرتضى.. مجلس الزمالك يحسم مصير فيريرا بعد الهزيمة من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. أسرع طريقة لتحضير البيتزا

مش تخينة.. شاهد| أول ظهور لـ إيمي سمير غانم بعد ولادة طفلها

منتشرة بالأسواق.. طبيب يحذر من شراء هذه الأجبان | تصيبك بالسرطان

في اليوم العالمي للحضن.. 3 فوائد لن تصدقها

فيديو

الطبق بـ 60 جنيها .. مفاجأة في أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان

لقاءات خاصة مع نجوم حفل جوائز Joy awards

من الحذف للعودة.. القصة الكاملة لأزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان

اشتروا بسرعة.. تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ