رئيس جامعة المنوفية يناقش التصور العام للمدينة الطبية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعا مع الدكتور أيمن على المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور عبد الرحمن السباعى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى وكيل الكلية للتعليم والطلاب والمدير التنفيذي للمستشفيات سابقا، والدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد صبرى مدير عام المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد سعيد مدير مستشفى الطوارئ، الدكتور سامى الدحدوح مدير المستشفى التخصصى وذلك لمناقشة التصور العام لمنشآت المدينة الطبية.

أكد الدكتور أحمد القاصد على الدور الهام والمحوري للمستشفيات الجامعية داخل محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، مستعرضا نشأة المستشفيات الجامعية وماشهدته من تطور منذ بداية الإنشاء وحتى الآن والتخصصات الطبية التى تضمها لتقديم خدمة علاجية للمرضى على أعلى مستوى، مؤكدا أن الجميع يعمل كفريق عمل واحد يكمل بعضه البعض لصالح الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن مشروع إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية يمثل إضافة متميزة للمجمع الطبي بالجامعة، خاصة وأن المشروع يُقام على مساحة خمسة أفدنة، وذلك فى إطار التوسع الأفقي للمجمع الطبي بالجامعة؛ بهدف إضافة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة؛ لتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة لأهالى محافظة المنوفية. وزيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من المرضى والمساهمة فى القضاء على قوائم الانتظار فى ظل توجهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بتطوير المنظومة الطبية على كافة المستويات.

ناقش القاصد خلال الاجتماع التصور العام لمشروع المدينة الطبية، وأهمية توزيع التخصصات والاحتياجات بطريقة تكون متكاملة مع باقى المستشفيات الجامعية لسد أى عجز فى أى تخصص حتى تكون مدينة طبية كاملة بها جميع التخصصات التى يحتاجها المريض، ووضع تصور للمداخل والمخارج لسهولة التحرك بين المستشفيات داخل المدينة الطبية، مع الاهتمام بالجانب الأكاديمى والتعليمى ووضع تصور لإنشاء مدرجات وقاعات تدريس وتدريب للطلاب.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التصور العام والنهائى للمنشات بالمدينة الطبية، لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ هذا المشروع القومى الكبير.