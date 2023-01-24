رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

عثر مدرس أمريكي على رسالة عمرها 40 عامًا داخل زجاجة وجدها تطفو في نهر اللؤلؤ بولاية ميسيسيبي أمس الاثنين.

وفي منشور على فيسبوك، وصف «جيريمي وير» مدير مدرسة إعدادية متقاعد، بأنه باحث عن الكنوز، فهو "يبحث دائمًا عن الكنز (وأعني بالكنز الزجاجات القديمة، الخشب القديم، رسائل البحر، والحفريات، إلخ)".

وكتب «وير» في المنشور "حسنًا أثناء الصيد بعد ظهر هذا اليوم، وجدت زجاجة جرولش قديمة بغطاء من السيراميك في انجراف كبير على نهر اللؤلؤ.. أحضرتها للمنزل وبدأت في تنظيفها ولاحظت شيئًا بداخلها، فقد فتحتها ووجدت كيسًا بلاستيكيًا به رسالة قديمة."

قال وير إن الملاحظة الموجودة داخل الزجاجة مؤرخة في 4 يونيو 1983، وقد طلب كاتبها من القارئ الاتصال برجل يدعى ديفيد بلانك يعيش في جاكسون بولاية ميسيسيبي، وكان يبلغ من العمر 3 سنوات وقت كتابة المذكرة.

كتب الطفل آنذاك في الرسالة «حظا سعيدا وصيدا سعيدا»

وأوضح «وير» في المنشور: أنه بمساعدة ابنته تمكن من العثور على صاحب الرسالة، ويخطط لمقابلته وزوجته لإعادة الزجاجة إليهم.

أخبر «وير» صحيفة «صن هيرالد»، أنه اتصل برقم الهاتف الموجود في المذكرة، ووصل إلى والدي بلانكس، الذين أعطوه معلومات الاتصال الخاصة به، وقد كان صاحب الرسالة مندهشًا لأنهم وجدوا تلك الزجاجة، بعد 39 عامًا ونصف العام.