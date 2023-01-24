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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعين مبعوثا خاصا لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

البيت الابيض
البيت الابيض

عين البيت الأبيض اليوم الثلاثاء مبعوثا خاصا لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ، متحركا لملء منصب شاغر منذ 2017 وسط جدل حول مدى ملاءمة قضايا الحقوق مع جهود مواجهة برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن رشح جولي تيرنر ، الدبلوماسية المخضرمة والمديرة الحالية لمكتب شرق آسيا والمحيط الهادئ في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية.

وقال البيان إنها تتحدث الكورية وعملت في السابق في مجال حقوق الإنسان في كوريا الشمالية كمساعدة خاصة في مكتب المبعوث.

أصبح منصب المبعوث الخاص - ومنصب مماثل في كوريا الجنوبية - مثيرًا للجدل حيث حاولت الإدارات السابقة جلب كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات. قال بعض النشطاء إن حقوق الإنسان قد نُقلت جانباً لصالح أولويات الأمن القومي.

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تعهد بايدن مرارًا بعد توليه منصبه في عام 2021 بأن حقوق الإنسان ستكون في قلب سياسته الخارجية ، لكن المنصب ظل شاغرًا.

أعرب سفير كوريا الجنوبية لشؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية عن خيبة أمله العام الماضي لأن إدارة بايدن لم تعين بعد مبعوثًا لهذه القضية في ذلك الوقت.

ورفضت كوريا الشمالية مرارا الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وألقت باللوم على العقوبات في تدهور الوضع الإنساني. وتتهم واشنطن وسيول باستخدام القضية كأداة سياسية لتشويه سمعة بيونغ يانغ.

خلص تقرير تاريخي للأمم المتحدة عام 2014 حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى أن قادة الأمن الكوري الشمالي - وربما الزعيم كيم جونغ أون نفسه - يجب أن يواجهوا العدالة للإشراف على نظام تسيطر عليه الدولة من الفظائع على الطريقة النازية.

قال محققون من الأمم المتحدة ، منذ ذلك الحين ، إن القيود المفروضة على فيروس كورونا في كوريا الشمالية أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ، مشيرين إلى قيود إضافية على الوصول إلى المعلومات ، وتشديد أمن الحدود ، وتشديد المراقبة الرقمية.

واشنطن كوريا الشمالية البيت الأبيض حقوق الإنسان

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