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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الإعدام لمن يشاهد التليفزيون أو يصبغ شعره.. ماذا يحدث في كوريا الشمالية؟

صدى البلد

في كوريا الشمالية كل شيء مختلف، ما ترتديه وما تسمعه وما تشاهده تحت الميكروسكوب، فأسس زعيم كوريا كيم جونج أون فرق سرية جديدة تنفذ حكم الإعدام فورًا ضد أي شخص يشاهد المواد الإباحية أو مواد إعلامية من دول أخرى، كل ذلك في ظل جهود لتضييق الخناق على التأثيرات الأجنبية.

وتعمل تلك الفرق على القضاء على البرامج والفيديوهات الأجنبية وقص الشعر وحتى حفلات أعياد الميلاد، وفقًا لشهادة أحد المنشقين الواردة في تقرير جديد، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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الفرق المعروفة باسم  gruppa أو المجموعات غير الاشتراكية ، كلفت بيونج يانج بملاحقة انتهاكات الإيديولوجية الرسمية للحزب الشيوعي.

ويقول التقرير: "تعمل المجموعات كأداة خفية تستخدمها الحكومة لتحقيق أهدافها النهائية المتمثلة في المراقبة في كل مكان والقدرة على الإشراف الشامل على كل مقيم".

وسائل الإعلام الأجنبية ، ولا سيما أي شيء يعتبر غربيًا، محظور تمامًا في كوريا الشمالية، فغير مسموح بالمعارضة وأي معارض يعاقب بشدة.

والآن تعتبر أي إشارة على أن شخصًا ما قد يكون يشاهد أو يستمع لـ وسائل الإعلام تابعة لـ كوريا الجنوبية أو غيرها من الدول فقد يواجه عواقب وخيمة.

الآن  وفقًا لتقرير صادر عن مركز قاعدة البيانات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية (NKDB) ومقره في سيول ، فإن كيم يشدد قبضته أكثر على الجروبا.

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ويُحاكم المواطنون بسبب أي شيء من الانشقاق ، والاتجار بالمخدرات ، والتهريب والتسول ، إلى التغيب عن العمل ، ومخالفات المرور ، والزنا ، وصبغ الشعر ، والممارسات الدينية ، والمشاركة فيما يسمونها الثقافة الفاسدة والتي يمكن أن تشمل الأحزاب.

وقالت إحدى الشهادات في التقرير: "إنه أسوأ من عهد كيم جونغ إيل"،فقد أصبحت الحدود أكثر إحكامًا ، وتم نصب المزيد من الأسلاك الشائكة، كما صدرت تعليمات بإطلاق النار مباشرة على أي شخص يعبر الحدود.

وأضاف التقرير:" لقد سمعت عن إطلاق النار على أشخاص لنشرهم محتويات ثقافية غير نقية، وتم إعدام شخص واحد لمشاهدته مواد إباحية وممارسة الدعارة في مكانه بعد أن تولى كيم جونغ أون منصبه".

وذكر التقرير أن المخبرين السريين أصبحوا مشغولين بشكل متزايد بتهريب وتوزيع وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

يتم أحيانًا تهريب الأغاني والأفلام والبرامج التلفزيونية المحظورة مثل 'Squid Game' أو 'Crash Landing on You' إلى البلاد على فلاش USB.

تتمثل إحدى الطرق التي تستخدمها الجماعات غير الاشتراكية في قطع التيار الكهربائي عن منازل الأشخاص المشتبه في مشاهدتهم وسائل الإعلام المحظورة ، وبالتالي منعهم من إزالة أقراص الفيديو الرقمية الخاصة وإخفاء ذنبهم.

وتتراوح العقوبات بين خفض الرتبة في العمل ، أو الطرد ، أو حتى الإرسال إلى معسكر إعادة التأهيل أو العمل، رفي الحالات القصوى، مثل اكتشاف مشاهد إباحية  يمكن إعدام الأشخاص رمياً بالرصاص.

أما عن  مشاهدة المواد الكورية الجنوبية أو الأمريكية ستؤدي إلى عقوبة تقل عن عشر سنوات من الإصلاح من خلال العمل، وفقًا لشهادة منشق آخر.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أفيد أن أربعة طلاب طردوا من الجامعة وأجبروا على العمل في منجم للفحم لأنهم بدوا وكأنهم يشاهدون الكثير من التلفزيون الأجنبي ، باستخدام لهجات أو عبارات من الجنوب.

 

كوريا الشمالية كيم جونج أون الإعدام

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