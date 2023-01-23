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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمناسبة العام الجديد| الصين تنشر لقطات جديدة للقمر.. صور

سطح القمر
سطح القمر

كشفت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، عن مجموعة من الصور الجديدة لسطح القمر، بمناسبة ‏العام الصيني الجديد "عام الأرنب".‏

ووفقا لصحيفة الصين اليوم، تم التقاط الصور عبر المسبار الصيني الجوال "يوتو 2"، بتاريخ 18 يناير الجاري، والتي تبين باللونين الأبيض والأسود مسار العجلة الذي خلفته العربة الجوالة، وبعض الصخور، وحفرة اصطدام صغيرة على سطح القمر يبلغ قطرها حوالي 5 أمتار.

وهبطت المركبة الجوالة الصينية "يوتو 2" ضمن مهمة "تشانج اه 4" على الجانب المظلم من القمر، وهي الأولى للبشرية.

واستيقظت المركبة الجوالة "يوتو 2" من وضع السكون في 15 و16 يناير الجاري، على التوالي، إيذانا ببدء يوم عملهما القمري الـ51.

واليوم القمري يساوي 14 يوما على الأرض، وينتقل المسبار القمري إلى وضع السكون أثناء الليل القمري، بسبب نقص الطاقة الشمسية لديه.

وجاءت هذه الصور الحديثة بمناسبة احتفال الصين بالعام الصيني الجديد "عام الأرنب". 
 

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