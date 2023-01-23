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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكثر من 7 كيلو.. ميلاد طفل ضخم ومرعب في البرازيل.. تفاصيل

ميلاد طفل ضخم في
ميلاد طفل ضخم في البرازيل

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل مرعبة عن ميلاد طفل ضخم للغاية في البرازيل، حيث يبلغ وزنه أكثر من 7 كيلو.

وذكرت الصحيفة أن الطفل الذي يزن 7.328 كيلوجرامات وطوله 59 سنتيمترا، دفع الأطباء لإجراء عملية ولادة مبكرة لإخراجه من بطن أمه، كونها لن تتمكن من حمله لفترة أطول.

وقرر الأطباء القيام بعملية قيصرية للسيدة البرازيلية كليديان سانتوس، البالغة من العمر 27 عاما، في ولاية أمازوناس البرازيلية، وذلك بسبب حجم الطفل الكبير.

وبحسب الصحيفة كانت سانتوس في المستشفى لإجراء استشارة روتينية، لكن الأطباء أدركوا أن الطفل الذي لم يولد بعد، كان أكبر من أن تحمله لفترة كاملة.

وبحسب الصحيفة، فإن الطفل موجود في حاضنة بالمستشفى في حالة مستقرة، وليس لديه أية تشوهات، وهو أكبر طفل يولد في ولاية أمازوناس.

وتقوم المستشفى بجمع التبرعات لشراء ملابس جديدة للطفل، لأن الملابس التي اشتراها والداه لا تناسب حجمه.

ولادة مبكرة البرازيل المستشفى جمع التبرعات الأطباء

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