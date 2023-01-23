كويكيبان يقتربان من كوكب الأرض يوم الثلاثاء.. وهذه خطورتهم

من المقرر أن يصل كويكبين بحجم 100 كلب بالغ تقريبا نحو الأرض يوم الثلاثاء القادم، وفقا لمتتبع الكويكبات التابع لناسا.

تم تعيين الكويكبات المعنية 2019 BO2 و2019 BZ4، وفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) في مختبر الدفعالنفاث التابع لناسا (JPL).

ما حجم الكويكب القادم نحو الأرض في عام 2023؟.

يبلغ قطر كلا الكويكبين الذي يقيس على الأكثر حوالي 100 كلب في العرض، على افتراض أن تلك الكلاب كانت مكدسة فوق بعضها البعض.

يتراوح قطر كل من الكويكبات 2019 BO2 و2019 BZ4 بين 15 مترا إلى 36 مترا، هذا يعني أن الكويكب 2019 BO2 أسرع بنحو1945 مرة من سرعة تشغيل ما قد يكون واحدا من أسرع الكلاب في التاريخ.

ويعتبر الكويكب 2019 BO2 هو الأسرع ، حيث أنه أسرع بثلاث مرات من الكويكب 2019 BZ4. وفقا لوكالة ناسا، يسجل هذا الكويكببسرعة حوالي 16.21 كيلومترا في الثانية، أو 58356 كيلومترا في الساعة.