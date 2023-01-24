عرض تركي والإدارة تدرسه.. تعرف على مصير إمام عاشور مع الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبرى بشأن رحيل إمام عاشور عن فريق الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.

وذكرت التقارير أن إمام عاشور تلقى عرضا من أحد أندية الدوري التركي للرحيل عن نادي الزمالك.

وأضافت التقارير أن إدارة النادي وإمام عاشور لم يتم حسم الأمر بسبب الضغوضات التي يتعرض لها الفريق.

ويدرس الزمالك العرض للحصول علي مقابل مادي جيد سواء في الإعارة أو البيع النهائي في حالة وجود بديل جيد.

ويسعى نادي الزمالك في الفترة الحالية إلى ضم اللاعب الجزائري أحمد القندوسي.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلعب الزمالك في المحلة اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”.

ويتطلع الزمالك أمام غزل المحلة لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه مؤخرا، وأخرها الخسارة أمام الأهلي في ديربي القاهرة بالقمة 125.

ويرغب الزمالك أيضًا في تحقيق انتصاره الأول خلال عام (2023)، حيث أخفق الفريق الأبيض في 5 مباريات بواقع (4 مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر).