الأعلى للإعلام بصدد إصدار قانون لتنظيم عمل المنصات الأجنبية.. نواب : يحافظ على الهوية المصرية.. يحمى ملايين الأطفال .. ومطالب بإطلاق حملات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية

الأعلى للإعلام يقترح تدريس مادة عن السوشيال ميديا للأطفال

برلمانية: التشريع الجديد سيسهم في تنظيم عملية البث و مراقبة المحتوى

إعلام النواب: إصدار قانون لتنظيم عمل المنصات الأجنبية قرار صائب

أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي، بشأن إعداد وإصدار تشريع قانوني، ينص على عدم السماح لأي منصة أجنبية بالبث في الأراضي المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بحضور دكتور ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية، اللواء أحمد البدري، الدكتور راندا مصطفى، وكلاء اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها. .

و أوضحوا أن ملف الألعاب الإلكترونية من القضايا الهامة، التي لها تأثير خطير على كافة الأسر المصرية، خصوصًا أنها تدخل جميع المنازل من خلال الهاتف المحمول الموجود مع كل الأطفال، مشددين على ضرورة إطلاق حملات للتوعية بمخاطرها.

بداية، ثمنت النائبة، هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تصريحات الأعلى للإعلام بشأن العمل على إصدار قانون جديد يقضي بـ تنظيم عمل المنصات الأجنبية و عدم السماح لأي منصة أجنبية بالبث في الأراضي المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس، قائلة:" خطوة جيدة وإن تأخرت كثيرا ، حيث أن التشريع سيعمل على تنظيم عملية البث و مراقبة المحتوى الذي يُبث عبر تلك المنصات، كما أنه سيسهم فى الحفاظ على الهوية المصرية ومستقبل الأجيال القادمة.

و أشارت “ رشاد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” بأن هناك العديد من القنوات الفضائية التى تبث ألعابا ومحتويات عنيفة تضر بالأطفال وتمثل خطرا كبيرا على الأسر المصرية نتيجة عدم وجود رقابة عليها ، مؤكدة أن مصر كدولة رائدة لها مكانتها فى الشرق الأوسط لابد أن تكون لها جهة خاصة تكون مسئولة عن بث الإعلانات والألعاب الإلكترونية من عدمها وذلك للحفاظ على الهوية المصرية بشكل عام وعلى مستقبل الأجيال القادمة بشكل خاص.

وطالبت أمين إعلام النواب بإطلاق حملات للتوعية بالمحتوى المعروض على الشاشات الفضائية لضمان مستقبل أفضل لأطفالنا وحمايتهم من موجة العنف التى تسعى الكثير من دول إلى بثها ونشر أفكار متشددة عبر هذه الألعاب.

من جانبه،أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتصريحات كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المنصات الأجنبية، موضحا أنه قرار صائب سيسهم فى حماية ملايين الأطفال من المحتويات العنيفة التي يقعون فريسة لها.

و أشار “ زايد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن هناك العديد من الألعاب العنيفة التى ترمي بسمها فى عقول الأطفال ، وتؤثر سلبا في سلوكهم وتركيب شخصيتهم مستقبلا فضلا عن انتهاجهم سلوك غير سوي، و وجود تشريع ينظم عمل بث هذه المحتويات هو أبسط الحقوق الآدمية التى تحافظ على عقولهم وتحميهم من الأفكار المتطرفة كالإنتحار أو الاختناق.