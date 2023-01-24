ترشيحات الأوسكار.. أغنية فيلم RRR ضمن قوائم الأفضل هذا العام

ترشحت أغنية فيلم RRR الهندي ضمن قوائم الأفضل في ترشيحات الأوسكار هذا العام، بينما خرج الفيلم من القائمة القصيرة لأفضل عمل ناطق باللغة الأجنبية.

واستحوذ الفيلم وخاصة أغنيته الشهيرة “ناتو ناتو” على عقول الجمهور الأمريكي، ونال أبطاله إشادات وتسعة رغم أنه ينتمي لفئة الأفلام الهندية القديمة التي تعتمد على مشاهد الضرب والعنف غير المنطقي.

وحقق الفيلم أرباحاً على مستوى العالم تجاوزت 146.5 مليون دولار، كما تواجد لالمراكز العشرة الأولى على نتفليكس لأسابيع في الولايات المتحدة، وهو يحطم الآن الأرقام القياسية في شباك التذاكر في اليابان بحسب موقع بي بي سي.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 95، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 12 مارس المقبل، في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

وتولى الممثل البريطاني المسلم ريز أحمد مهمة الإعلان عن ترشيحات الأوسكار، برفقة زميلته الأمريكية أليسون ويليامز، في بث مباشر عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب.