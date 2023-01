الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2023.. بث مباشر

يبدأ بعد قليل الإعلان القوائم النهائية لترشيحات الأوسكار لعام 2023، بعدما تم الكشف عن اختيارات البافتا، وتم توزيع جوائز جولدن جلوب واختيارات النقاد، التي تكون عادة مؤشرات قوية للتنبؤ باختيارات أعضاء الأكاديمية.

تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 95، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 12 مارس المقبل، في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ويذاع على الهواءمباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

ويتولى الممثل البريطاني المسلم ريز أحمد مهمة الإعلان عن ترشيحات الأوسكار، برفقة زميلته الأمريكية أليسون ويليامز، في بث مباشر عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب.

أصبحت هناك العديد من الأسماء المضمون تواجدها في قوائم الأوسكار هذا العام، بل وحصولهم على الجوائز، وعلى رأسهم الممثلة أنجيلا باسيت التي حصدت جميع ترشيحات وجوائز أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Black Panther: Wakanda Forever.

ويلاحقها في نفس الجائزة الممثل الأمريكي من أصل فيتنامي كي هوي كوان، الذي ضمن ترشحه ضمن قائمة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Everything Everywhere All at Once.