عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2023.. بث مباشر

ريز أحمد وأليسون
ريز أحمد وأليسون ويليامز

يبدأ بعد قليل الإعلان القوائم النهائية لترشيحات الأوسكار لعام 2023، بعدما تم الكشف عن اختيارات البافتا، وتم توزيع جوائز جولدن جلوب واختيارات النقاد، التي تكون عادة مؤشرات قوية للتنبؤ باختيارات أعضاء الأكاديمية. 

 

تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 95، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 12 مارس المقبل، في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ويذاع على الهواءمباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

 

 

ويتولى الممثل البريطاني المسلم ريز أحمد مهمة الإعلان عن ترشيحات الأوسكار، برفقة زميلته الأمريكية أليسون ويليامز، في بث مباشر عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب. 

 

أصبحت هناك العديد من الأسماء المضمون تواجدها في قوائم الأوسكار هذا العام، بل وحصولهم على الجوائز، وعلى رأسهم الممثلة أنجيلا باسيت التي حصدت جميع ترشيحات وجوائز أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Black Panther: Wakanda Forever.

 

ويلاحقها في نفس الجائزة الممثل الأمريكي من أصل فيتنامي كي هوي كوان، الذي ضمن ترشحه ضمن قائمة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Everything Everywhere All at Once. 

الأوسكار ترشيحات الأوسكار جوائز الأوسكار أوسكار 2023 موسم الجوائز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

صدمة لعشاق الأهلي.. تحرك دولي جديد من مرتضى منصور ضد كهربا| تقاصيل

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

موضوعات متعلقة

قبل الإعلان عن القوائم النهائية.. كيت بلانشيت وكولين فاريل.. أبرز التوقعات للمرشيحن على قوائم الأوسكار لعام 2023

حصاد 2022.. زواج جينيفر لوبيز وصفعة ويل سميث بحفل الأوسكار وطرح أفاتار 2 أبرز الأحداث الفنية عالميا خلال عام

ترشيحاتنا

استقبال حافل.. لقطات حية من وصول الرئيس السيسي إلى الهند| شاهد

عيد الشرطة الـ71.. إعفاء ذوى الهمم وكبار السن من رسوم صحف الحالة الجنائية

تعليق ساخر من مهيب عبدالهادي بعد استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام

شعبة الذهب تحذر من محاولات بيع سبائك غير مطابقة للمواصفات

سفارة ستوكهولم بالقاهرة تحتفل بانطلاق الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي

تنبؤات المعركة الروسية الأوكرانية.. حقيقة دخول العالم العام الثالث من الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد الشباب.. مخدر رخيص الثمن يسبب الهلوسة وفقدان الوعي

لبست بدلة رجل.. إطلالات مفيدة شيحة المثيرة الجدل

أبناء النجوم فى مرمى النار.. إتهامات بالجحود وهجوم شرس من السوشيال ميديا.. عمرو محمد على: قلت لبنتي انتي جاحدة وداين تدان.. وأولاد شريفة ماهر استولوا على أموالها

مش بس الكركديه.. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

فيديو

عاجل .. موعد وقف شهادة الـ 25٪

تركتها بالبامبرز 5 أيام.. وفاة رضيعة في حلوان بسبب أم مهملة..تفاصيل مؤلمة

حواوشي مغشوش.. بيع كرتون مفروم على أنه لحوم في الدقهلية

دخنت السجائر فى مرحلة المراهقة.. نيكول سابا تكشف نقطة ضعفها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ