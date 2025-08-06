أحمد حسن: أبها السعودي يرغب في استعارة أحمد الجفالي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رغبة أبها السعودي في استعارة أحمد الجفالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: خاص.. أبها السعودي يرغب في استعارة أحمد الجفالي.

ويُواجه نادي الزمالك صعوبات كبيرة في خروج التونسي أحمد الجفالي للإعارة في أحد الفرق المصرية بسبب راتبه السنوي الذي يصل إلى 200 ألف دولار.

و«الجفالي» خارج حسابات الاتحاد السكندري ولا توجد نية للتعاقد معه مطلقًا، والحل الأخير لدى الزمالك هو انتقال اللاعب التونسي إلى فاركو.

و"الجفالي" كان لديه مرونة في البداية، ولكن تراجع عن موقفه وطلب الحصول على عقده كاملاً حال رغبة النادي في رحيله.

وهناك محاولات لدى مسئولي الزمالك في تسويق عقد الجفالي لأحد الأندية القطرية.