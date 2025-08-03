الجفالي السبب .. جناح أجنبي جديد ينضم للزمالك

أنهى نادي الزمالك التعاقد مع جناح أجنبي جديد، إلا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة لن يتم إلا بعد تسويق التونسي أحمد الجفالي، لاعب الفريق، الذي لم ينضم إلى معسكر الإعداد الأخير في العاصمة الإدارية الجديدة.

وإدارة الزمالك تعمل حالياً على قدم وساق لتسويق الجفالي قبل غلق باب القيد المقرر له الأربعاء المقبل، من أجل إتمام إجراءات قيد الصفقة الجديدة.

ويُذكر أن الجفالي لم يظهر مع الفريق في الفترة الأخيرة، ما يؤكد وجود نية للاستغناء عنه لإفساح المجال لقيد الصفقات الأجنبية، خاصة مع محدودية عدد الأجانب المسموح بهم في قائمة الفريق بالموسم الجديد.