قبل الإعلان عن القوائم النهائية.. كيت بلانشيت وكولين فاريل.. أبرز التوقعات للمرشيحن على قوائم الأوسكار لعام 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان القوائم النهائية لترشيحات الأوسكار لعام 2023، بعدما تم الكشف عن اختيارات البافتا، وتم توزيع جوائز جولدن جلوب واختيارات النقاد، التي تكون عادة مؤشرات قوية للتنبؤ باختيارات أعضاء الأكاديمية.

تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 95، عصر الثلاثاء المقبل، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 12 مارس المقبل، في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ويذاع على الهواءمباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

مرشحي الأوسكار

مقدم حفل الأوسكار

اختير مقدم البرامج والكوميديان جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، بعد فترة طويلة من غياب مضيف للحدث السنوي الأهم في تاريخ السينما العالمية، ووفقا لتجاربه السابقة فقد يعد حلا جذريا للشكوى من ملل النسخ الماضية.

وسيقدم جيمي كيميل حفل الأوسكار للمرة الثالثة في تاريخه على مسرح دولبي بلوس أنجلوس، بعدما قدم نسخ عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، ثم توقف اختيار مقدم لأهم حدث فني عالمي خلال الفترة الماضية.

جيمي كيميل

توقعات ترشيحات الأوسكار

أصبحت هناك العديد من الأسماء المضمون تواجدها في قوائم الأوسكار هذا العام، بل وحصولهم على الجوائز، وعلى رأسهم الممثلة أنجيلا باسيت التي حصدت جميع ترشيحات وجوائز أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Black Panther: Wakanda Forever.

ويلاحقها في نفس الجائزة الممثل الأمريكي من أصل فيتنامي كي هوي كوان، الذي ضمن ترشحه ضمن قائمة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Everything Everywhere All at Once.

ويعد فيلم Everything Everywhere All at Once من أبرز الأعمال التي ظهرت على الساحة ونالت العديد من الترشيحات والجوائز هذا العام، وكانت بطلته ميشيل يوه في منافسة قوية مع كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة هذا العام، التي من المرجح أن تكون في طريقها لتحقيق الأوسكار الثالثة لها في مشوارها الفني.

ومن المتوقع أن تضم أيضا قوائم الترشيحات فيلمي The Banshees of Inisherinالذي نال إشادات من الجميع، و The Fabelmans الذي يلاحقه على جائزة أفضل فيلم هذا العام، وصناعهما ستيفن سبيلبرج ومارتن مكدونا على جوائز الأفضل في الإخراج وكتابة السيناريو.

ترشيحات الأوسكار

قد تضم أيضا قائمة أفضل فيلم هذا العام مجموعة قوية من الأفلام وهي

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

أما جائزة أفضل ممثل فهي من أشد القوائم التي عليها منافسة قوية هذا العام، والأقرب للفوز بها تتساوى حظوظهم بشكل كبير وعلى رأسهم أوستن بتلر الذي جسد شخصية إلفيس بريسلي في فيلم Elvis ونال عنه جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل، وينافسه بقوة أيضا كولين فاريل وبريندان فريزر.

قد يكون فيلم الإثارة الخيالي الهندي RRR، مفاجأة قوائم ترشيحات الأوسكار هذا العام، بعدما حصد العديد من الجوائز في جولدن جلوب واختيارات النقاد، رغم أنه صنع تماما للمشاهدة المحلية وجمهور الهند بحسب تصريحات مخرجه إس إس راجامولي.

استحوذ الفيلم وخاصة أغنيته الشهيرة “ناتو ناتو” على عقول الجمهور الأمريكي، ونال أبطاله إشادات موسعة رغم أنه ينتمي لفئة الأفلام الهندية القديمة التي تعتمد على مشاهد الضرب والعنف غير المنطقي.

حقق الفيلم أرباحاً على مستوى العالم تجاوزت 146.5 مليون دولار، كما احتل المراكز العشرة الأولى على نتفليكس لأسابيع في الولايات المتحدة، ويحطم الآن الأرقام القياسية في شباك التذاكر في اليابان بحسب موقع بي بي سي.