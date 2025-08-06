دعا لـ"محو غزة".. ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي

كشفت تقارير بالصحف الألمانية عن تراجع نادي فورتونا دوسلدورف أحد أندية الدرجة الثانية بألمانيا عن التعاقد مع اللاعب الإسرائيلي شون وايزمان.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي فورتونا دوسلدورف، قرر التراجع عن التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان، بعد موجة غضب جماهيري ضد اللاعب بسبب موقفه غير الإنساني بشأن الحرب في غزة.

وخضع وايزمان للفحص الطبي استعدادا للانتقال من غرناطة الإسباني لنادي دوسلدورف الألماني قبل أن يتم التراجع عن تفعيل التعاقد.

ونشر النادي الألماني بيانا عبر منصة “إكس” قائلا : "درسنا صفقة شون وايزمان بعناية، لكننا قررنا في النهاية عدم المضي قدما في التعاقد".

ورغم عدم توضيح النادي الألماني في بيانه سبب التراجع لكن صحيفة بيلد أكدت أن الجماهير تداولت منشورات اللاعب منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الان ودعا خلالها لمحو غزة من على الخريطة وإلقاء 200 طن من القنابل عليها.

كما تداول الجمهور الألماني إعجاب اللاعب بمنشورات تؤكد عدم وجود أبرياء في غزة ولا بد من محو المدينة بالكامل دون حتى تحذير الأبرياء .

وفي رد فعل من اللاعب على ردود فعل الجماهير قام بحذف كافة المنشورات ونشر بيان يعتذر فيه عنها ووصف لحظة نشره لتلك المنشورات بأنها لحظة غضب.

وقامت جماهير النادي الألماني بإطلاق عريضة إلكترونية طالبت فيها بعدم التعاقد مع اللاعب بسبب العنصرية وعدم توافق اللاعب مع مبادئ وقيم النادي.

وايزمان لعب 33 مباراة دولية مع منتخب الكيان، وواجه احتجاجات من جماهير نادي غرناطة أيضا بسبب مواقفه السياسية.