شوبير: صفقة جناح الزمالك تفشل بسبب تمسك بيراميدز بنجومه

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل صفقة متعثرة لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أن النادي كان يُحضّر لمفاجأة قوية في مركز الجناح، لكن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن إدارة الزمالك بدأت تحركات فعلية لإتمام صفقة جناح هجومي جديد، وسعت إلى تسويق اللاعب أحمد الجفالي تمهيدًا لرحيله، لإفساح المجال أمام الصفقة المرتقبة.

وأشار إلى أن الزمالك حاول ضم لاعب وسط بيراميدز محمد رضا بوبو، لكن المدير الفني للفريق كرونسلاف يورتشيتش رفض التخلي عنه تمامًا، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه المدرب تجاه مصطفى فتحي، رغم رغبة الزمالك في التعاقد معه.

وأوضح شوبير أن المدرب الكرواتي وافق فقط على الاستغناء عن المهاجم فيستون ماييلي، بشرط تعويضه بمهاجم بديل قبل السماح برحيله، في إطار سعيه للحفاظ على التوازن داخل الفريق.

وأضاف أن تمسك يورتشيتش بوجود مصطفى فتحي ورفضه التام لمغادرته، أغلق الباب أمام الصفقة التي كان الزمالك يخطط للإعلان عنها، مشيرًا إلى أن هذا الرفض كان العامل الرئيسي في فشل المفاوضات.