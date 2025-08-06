ميدو يوجه رسائل لجماهير الزمالك: "عندي ثقة في موسم ناجح"



وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، عدة رسائل دعم وتفاؤل لجماهير القلعة البيضاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025–2026.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "عندي ثقة كبيرة إن شاء الله الزمالك هيعمل موسم كويس.. عالجنا كتير من مشاكلنا.. اللاعيبة بتاخد فلوسها في ميعادها، مفيش لاعب جديد بيمضي وياخد 50٪ مقدم، ولا في لاعب له مستحقات من الموسم اللي فات.. في لائحة بتُطبق على الكل، وفي عدل."

وأضاف:"معانا مدرب كويس، صغير في السن، عنده شغف و«جعان نجاح».. ومدير كرة بشخصية متزنة وخبرة كبيرة.. مفيش دوشة حوالين الفريق، والفرقة مقفول عليها كويس.. ما زال دور جمهورنا العظيم اللي عمره ما تخلى عن النادي، وطول عمره واقف في ضهره هو الأهم."

من جانبه كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد، عن مستجدات داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، لن يشارك بنسبة كبيرة في مواجهة الزمالك الافتتاحية في الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا، بسبب عدم الجاهزية الفنية حتى الآن.

وقال “فؤاد”، خلال ظهوره في برنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن فتوح لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستعادة حالته الفنية والبدنية الكاملة قبل العودة للمباريات الرسمية، ما يصعّب مشاركته في المباراة الأولى بالموسم الجديد.

يأتي ذلك وسط رغبة يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك للتعاقد مع ظهير أيسر جديد قبل ساعات من غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.