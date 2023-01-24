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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ أمراض صدرية: مبادرة جديدة للكشف عن الأورام السرطانية بكل المحافظات قريبًا.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمود البتانونى، أستاذ الأمراض الصدرية، إن مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية شهدت تطورًا كبيرًا بعد تزويدها بالمعدات الحديثة من أجهزة مقطعية وتحديث الوحدات والأماكن وخلق عنايات مركزة بكل المستشفيات.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مبادرة جديدة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وسيتم تطبيقها قريبًا بكل المحافظات، مشيرًا إلى أن الأشخاص المعرضين للإصابة بالسرطانات ومنها الرئة يتم عمل فحوصات لهم للكشف المبكر عن المرض.

وتابع، أن الأورام السرطانية قاسية ومميتة لكن الأشد قسوة هو سرطان الرئة، مشيرًا إلى أن أكثر الأشخاص الذين يتم البحث عنهم في هذه المبادرة هم المدخنين لأنهم الأكثر عرضه له. وأكد أن التحديات التي واجهها الأطباء سابقًا كانت نقص الإمكانيات والدولة استطاعت التغلب عليها وأصبحت أقل بكثير من قبل، مؤكدًا أن التأمين الصحي يوفر أدوية جديدة غير البدائية التي كانت قبل التطوير.

الدكتور محمود البتانونى أستاذ الأمراض الصدرية الأمراض الصدرية مستشفيات الصدر الأورام السرطانية

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