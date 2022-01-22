محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير والمنشآت الجديدة بمستشفى الصدر.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتطوير مستشفى الصدر بكفر الشيخ، والإنشاءات الجديدة، ورفع كفاءة الأقسام ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات المحافظة، حرصا من الدولة على تطوير القطاع الصحي، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة، موجهاً بسرعة تنفيذ الأعمال الجارية.



جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتور أحمد أبو العطا، مدير مستشفى الصدر بكفر الشيخ.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مستشفى الصدر بكفر الشيخ تشهد أعمال تطوير جميع الأقسام وانشاء مبنى جديد للطوارئ والعيادات وتطوير قسم الأشعة لتركيب جهاز أشعة مقطعية جديد لأول مرة بالمستشفى، بالإضافة لتطوير المعامل وانشاء قسم عناية مركزة جديد ، وانشاء غرفة غازات جديدة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير جهاز مولد كهرباء جديد بسعة 500 كيلو، و خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر، بالإضافة لوجود خزان سعته 6 آلاف لتر مكعب، كما سيتم تطوير سكن الأطباء والتمريض، بالإضافة لتطوير جميع الأقسام الداخلية.

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