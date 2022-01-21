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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف: افتتاح 100 مسجد في عهد الرئيس السيسي بـ كفر الشيخ

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح 100 مسجد بمحافظة كفر الشيخ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها 6 مساجد تم افتتاحها اليوم الجمعة، وكل المساجد على المستوى المعماري العظيم من الأعداد، والذي يليق بمصر الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح، يواكب ذلك ما يتم من إعداد وتأهيل للأئمة للرقي بمستوى الخطاب الوسطي المستنير.

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جاء ذلك على هامش افتتاحه واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مسجد الأنصاري بقرية «طويلة نشرت» التابعة لمركز قلين.


وأضاف وزير الأوقاف، أن هناك تنسيقاً مع المحافظة في عدد من المشروعات، سواء في عمارة المساجد أو المشروعات التنموية المشتركة بين المحافظة وهيئة الأوقاف، وإطلاق المشروعات  المجتمعية الجديدة، ومنها صكوك الإطعام، ونستهدف كمرحلة أولى 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ ، بتوفير 100 طن شهريا طعام.

 

وتابع يتم توزيعها على الأسر الأولى للرعاية، بعد نجاح صكوك الاضاحي، اطلق هذا المشروع، نهدف  لخدمة مجتمعية لا توظف العمل الخيري لا لصالح جماعة أو أي فكر ، إنما نؤدي حق المجتمع  علينا بعزة وكرامة نصل للناس إلى منزلها بمنتهى الكرامة  لا نسمح لا بتصوير أخذي العطاء ولا توظيفها لأي شيء، إنما حقهم على المجتمع في إطار مبادرات الحماية المجتمعية التي أطلقها الرئيس ومنها ما تلمسونه على أرض الواقع مبادرة حياة كريمة التي انطلقت في القرى والنجوع.

 

وأشار قائلاً: وما يحدث بالمساجد يحدث في كل نواحي الحياة فكان أهالي كفر الشيخ يقطعون المسافة من القاهرة لكفر الشيخ في حوالي 3 ساعات الآن يتم قطعها في أقل من ساعتين وما يحدث في المحافظة يدعو للأمل.

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