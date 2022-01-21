عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توزيع صكوك الطعام شهريًا والبداية بـ2000 أسرة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

ثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دور وزارة الأوقاف، فيتم أسبوعياً افتتاح مساجد بقرى المحافظة، والمساجد أصبحت مؤسسات تنموية خدمية فالمسجد يقوم بدور قوي في توعية الشباب والفتيات، وكذلك تجديد الخطاب الديني.

وأكد جمال نور الدين، أنه مؤخرا وبالتعاون مع وزارة الأوقاف وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي، فسيتم كل شهر توزيع صكوك الطعام، مشيراً إلى أن المحافظة لديها قاعدة بيانات بكل الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا وذلك لتوزيع صكوك الإطعام بشكل شهري، والبداية بـ 2000 أسرة لتوزيع 100 طن طعام، وفي المستقبل سيكون هناك توسع وزيادة ومن الممكن أن تكون هذه الصكوك نصف شهرية، مشيرًا بأن الدكتور محمد مختار جمعة وعد بزيادة أعداد الصكوك.

وزير الأوقاف: افتتاح 100 مسجد في عهد الرئيس السيسي بـ كفر الشيخ

جاء لك خلال افتتاح محافظ كفر الشيخ ووزير الأوقاف لمسجد الأنصاري بقرية طويلة، ومسجد الأنصاري الذي افتتحه محافظ كفر الشيخ، ووزير الأوقاف مكون من طابقين على مساحة 850 مترا لكل طابق، بالإضافة إلى 600 متر مساحة تحيط بالمسجد من جميع الجهات، وله مئذنتان ارتفاع 60 مترا لكل مئذنة وقبة على الطراز الإسلامي مساحتها 350 متراً مربعاً، كما يضم 16 دورة مياه، الطابق الأول مكون من مصلى الرجال ومصلى للنساء، وملحق يضم دورات مياه ومكان للوضوء، والطابق الثاني مكون من المصلى الرئيسي، هو ملحق يضم مكتبة للاطلاع وحجرة للإمام، واستراحة لكبار الزوار، واستراحة للإمام، والمسجد له ثلاثة مداخل رئيسية، والمسجد تم إنشاؤه عام 1949م وتم تجديده عام 2021م بالجهود الذاتية على نفقة أهل الخير.

كما تم افتتاح 5 مساجد أخرى، المسجد الكبير بمنشأة الصفا بمركز كفر الشيخ على مساحة 1300 متر بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه، والمسجد البحري بالغنيمة بالصفير بمركز دسوق على مساحة 682.5 متر بتكلفة 3 ملايين و410 ألف جنيه، ومسجد مخيزن بالرياض على مساحة 683.5 متر بتكلفة 4 ملايين 101 ألف جنيه، ومسجد عزبة فهمي بكفر الشيخ على مساحة 340 متر، بتكلفة 900 ألف جنيه،، ومسجد عبد اللطيف عامر على مساحة 600 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وزارة الأوقاف الرئيس السيسي الأوقاف محمد مختار محافظ كفر الشيخ التضامن الاجتماعي

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحي حقق عائدًا 142 مليون جنيه في 1443هـ

وزير الأوقاف: افتتاح 100 مسجد في عهد الرئيس السيسي بـ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد الأنصاري.. فيديو وصور

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الأوقاف قبل افتتاح مسجد الأنصاري.. صور

قوافل «نور حياة» تستقبل 1000 مواطن قرية «الجرايدة» في كفر الشيخ.. صور

مبادرة حياة كريمة.. «قومي المرأة» ينظم دورتين لريادة الأعمال في كفر الشيخ

بـ5 ملايين جنيه .. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الأنصاري بكفر الشيخ اليوم

أول تحرك برلماني عقب مقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

المصائب لا تأتي فراده.. إصابة مدرب تونس بفيروس كورونا قبل مواجهة نيجيريا

6 تحت الصفر.. مدن بالسعودية تسجل انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة لم يحدث منذ 30 عاما

الجمارك الليبية: السماح بدخول البضائع المصرية بمستندات التحويل المصرفي عبر منفذ السلوم

لماذا قدم سيدنا إبراهيم الأمن على الرزق في دعائه ؟.. خطيب المسجد الحرام يوضح

زي النهارده.. مصر تهزم المجر وديًا وتتعادل مع أوغندا بتصفيات إفريقيا |نوستالجيا

غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه .. إجراءات قانونية ضد 15 عنصرا إجراميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوميكرون لا يرحم.. إجراءات جديدة تطبق غدا بسبب ارتفاع إصابات كورونا

3 فئات يحق لها ركوب القطارات بخصم يصل إلى 100%

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

عاوز فلوسي.. محلل سياسي يحرج مذيع بي.بي.سي على الهواء

بعد شائعات نقل الزعيم للمستشفى.. شقيق عادل إمام يرد بتعليق حاسم

100 ثعبان تنهي حياة رجل في منزل .. شاهد تفاصيل مروعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذبحة النساء .. قصص مثيرة من داخل منزل ريا وسكينة | صور

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

فيديو

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ