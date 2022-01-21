محافظ كفر الشيخ: توزيع صكوك الطعام شهريًا والبداية بـ2000 أسرة

ثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دور وزارة الأوقاف، فيتم أسبوعياً افتتاح مساجد بقرى المحافظة، والمساجد أصبحت مؤسسات تنموية خدمية فالمسجد يقوم بدور قوي في توعية الشباب والفتيات، وكذلك تجديد الخطاب الديني.

وأكد جمال نور الدين، أنه مؤخرا وبالتعاون مع وزارة الأوقاف وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي، فسيتم كل شهر توزيع صكوك الطعام، مشيراً إلى أن المحافظة لديها قاعدة بيانات بكل الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا وذلك لتوزيع صكوك الإطعام بشكل شهري، والبداية بـ 2000 أسرة لتوزيع 100 طن طعام، وفي المستقبل سيكون هناك توسع وزيادة ومن الممكن أن تكون هذه الصكوك نصف شهرية، مشيرًا بأن الدكتور محمد مختار جمعة وعد بزيادة أعداد الصكوك.

جاء لك خلال افتتاح محافظ كفر الشيخ ووزير الأوقاف لمسجد الأنصاري بقرية طويلة، ومسجد الأنصاري الذي افتتحه محافظ كفر الشيخ، ووزير الأوقاف مكون من طابقين على مساحة 850 مترا لكل طابق، بالإضافة إلى 600 متر مساحة تحيط بالمسجد من جميع الجهات، وله مئذنتان ارتفاع 60 مترا لكل مئذنة وقبة على الطراز الإسلامي مساحتها 350 متراً مربعاً، كما يضم 16 دورة مياه، الطابق الأول مكون من مصلى الرجال ومصلى للنساء، وملحق يضم دورات مياه ومكان للوضوء، والطابق الثاني مكون من المصلى الرئيسي، هو ملحق يضم مكتبة للاطلاع وحجرة للإمام، واستراحة لكبار الزوار، واستراحة للإمام، والمسجد له ثلاثة مداخل رئيسية، والمسجد تم إنشاؤه عام 1949م وتم تجديده عام 2021م بالجهود الذاتية على نفقة أهل الخير.

كما تم افتتاح 5 مساجد أخرى، المسجد الكبير بمنشأة الصفا بمركز كفر الشيخ على مساحة 1300 متر بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه، والمسجد البحري بالغنيمة بالصفير بمركز دسوق على مساحة 682.5 متر بتكلفة 3 ملايين و410 ألف جنيه، ومسجد مخيزن بالرياض على مساحة 683.5 متر بتكلفة 4 ملايين 101 ألف جنيه، ومسجد عزبة فهمي بكفر الشيخ على مساحة 340 متر، بتكلفة 900 ألف جنيه،، ومسجد عبد اللطيف عامر على مساحة 600 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه.