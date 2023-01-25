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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من كلاتنبرج ضد مرتضى منصور .. تفاصيل

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف أمير هشام مقدم برنامج "+90"، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تقديم البريطاني مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، شكوى رسمية ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك في السفارة البريطانية.

وتابع هشام خلال برنامجه "+90" على قناة النهار: "السبب الرئيسي وراء رحيل كلاتنبرج، هو التجاوز الذي حدث في حقه من رئيس نادي الزمالك في قناة النادي، بجانب الأسباب الأخرى".

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قرار كلاتنبرج

وأضاف أمير هشام: "كلاتنبرج اشتكى من هذا الأمر إلى الاتحاد المصري أكثر من مرة، وقدم شكوى رسمية في رئيس الزمالك في السفارة البريطانية، حيث يرى أنه لم يتم حمايته من الاتحاد المصري".

وتقدّم كلاتنبرج باستقالته من لجنة الحكام صباح أمس.

كلاتنبرج أمير هشام رئيس الزمالك رئيس لجنة الحكام مرتضى منصور

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