بعد رحيل كلاتنبرج.. عامر حسين يكشف هوية رئيس لجنة الحكام الجديد

كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري، عن هوية رئيس لجنة الحكام الجديد بعد رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: “رئيس لجنة الحكام القادم أجنبي وليس مصريًا”.

وأضاف: “سيتم حسم مصير كلاتنبرج النهائي في اجتماع اليوم”.

استقالة كلاتنبرج

تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من منصبه مساء أمس الثلاثاء.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.

كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في لجنة الحكام، والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة.

وكان “صدى البلد” قد انفرد بتصريحات خاصة من الإنجليزي كلاتنبرج حول مصيره وأعلن فيها رحيله عن لجنة الحكام بشكل نهائى بعد ما تعرض لبعض المواقف وفقا لتقديره غير مقبولة .