عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رحيل كلاتنبرج.. عامر حسين يكشف هوية رئيس لجنة الحكام الجديد

كلاتنبرج
كلاتنبرج

كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري، عن هوية رئيس لجنة الحكام الجديد بعد رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: “رئيس لجنة الحكام القادم أجنبي وليس مصريًا”.

وأضاف: “سيتم حسم مصير كلاتنبرج النهائي في اجتماع اليوم”.

مفاجأة مدوية.. الزمالك مُهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

قرار مفاجئ من كلاتنبرج ضد مرتضى منصور .. تفاصيل

استقالة كلاتنبرج

تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من منصبه مساء أمس الثلاثاء.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.

كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في لجنة الحكام، والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة.

وكان “صدى البلد” قد انفرد بتصريحات خاصة من الإنجليزي كلاتنبرج حول مصيره وأعلن فيها رحيله عن لجنة الحكام بشكل نهائى بعد ما تعرض لبعض المواقف وفقا لتقديره غير مقبولة .

كلاتنبرج عامر حسين رئيس لجنة الحكام الجديد استقالة كلاتنبرج الاتحاد المصري مارك كلاتنبرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

أردنيون يعتصمون أمام سفارة السويد للتنديد بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم|شاهد

من القصر الرئاسي الهندي.. السيسي: نتطلع لتحقيق أهداف مشتركة في مختلف المجالات

الرئيس السيسي: تكامُل قدرات مصر والهند يُنشئ منظومة صُلبة قادرة على مواجهة التحديات

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

دعاء يحفظك من كل شر.. احرص عليه يوميا في كل وقت

لعشاق الـ SUV.. هات شفروليه تاهو 2023 وانت جي من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حرمان.. رجيم سريع يحوّل جسمك لآلة حرق للدهون

5 علامات تحذيرية تخبرك أن وضعك الصحي سيئ.. تعرف عليها

أقوى من المسكنات آلاف المرات .. تعرفي على أفضل حيلة لتسكين الألم

بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ