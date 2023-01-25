جمال شعبان: علامة شائعة فى الأذن تدل على حالة القلب| تعرف عليها

كشف الدكتور جمال شعبان عن علامة شائعة فى الأذن تدل على حالة القلب.

وقال من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اعرف حالة قلبك من ودانك.

وأوضح أن وجود تجعيدة في طرف الأذن كنّا هو مبين بالصورة وتسمي Frank’s Sign والسهم يشير إلي هذه التجعيدة ربما تكون علامة علي تصلب الشرايين سواء الشرايين التاجية أو شرايين المخ حسب أكثر من ٦٠ دراسة والسبب في العلاقة غير معروف لكن ربما تكون خلفية وراثية.

وكشف موقع هيلثي أيضا عن علامة غير معتادة تتضمن الأذن تسمى "علامة فرانك" ، وهي تجعد قطري في شحمة الأذن يمتد من الزنمة عبر الفصيص إلى الحافة الخلفية للأذن.



سميت هذه الحالة على اسم ساندرز ت.فرانك ، الذي كان أول من لاحظ التجاعيد في المرضى الذين يعانون من آلام في الصدر وانسداد في الشريان التاجي، ومع ذلك فمن المفترض أنه مرتبط بأمراض القلب ، وقد ارتبط بشدة بتصلب الشرايين التاجية.



علامات فرانك يمكن أن تدل على شيء آخر هناك عدة نظريات وراء علامة فرانك.

تشير التقارير إلى أن علامة فرانك يمكن أن تكون مؤشرًا على حدوث احتشاء دماغي، كما ارتبط بالشيخوخة المبكرة وفقدان ألياف الجلد والأوعية الدموية.

يمكن أن تختلف الشدة من الدرجة 1 إلى الدرجة 3.

تتضمن الدرجة الأولى كمية صغيرة من التجاعيد على شحمة الأذن، الدرجة 2 أ تتضمن تجعد سطحي عبر شحمة الأذن، الدرجة 2 ب هي عندما تنتشر التجاعيد أكثر من نصف المسافة عبر شحمة الأذن ، وأخيرًا ، تتضمن الدرجة 3 تجعدًا عميقًا عبر شحمة الأذن بالكامل.



هناك العديد من عوامل الخطر الأخرى للنوبات القلبية



النوبة القلبية هي حالة لها العديد من عوامل الخطر....

وفقًا لمايو كلينك ، فإن الرجال الذين يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكبر والنساء الذين يبلغون من العمر 55 عامًا وأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أكثر من الرجال والنساء الأصغر سنًا، بالإضافة إلى ذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة ومرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية.

بصرف النظر عن ذلك ، يشير الجسم السليم إلى بعض عادات نمط الحياة مثل تعاطي التبغ ، واستهلاك الكحول ، وقلة النشاط البدني ، والإجهاد ، والنظام الغذائي غير الصحي كعوامل خطر معينة قابلة للتعديل للنوبات القلبية.



نصائح تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب



أفضل طريقة لمنع أو تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية هي اتباع أسلوب حياة صحي. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الخفيفة والنظيفة ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والتحكم في التوتر والظروف الصحية الأخرى في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

إذا كنت تتناول أدوية لحالات معينة متعلقة بالقلب ، فيجب عليك تناولها حسب التوجيهات وبانتظام.