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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن توفير أراض لإقامة مصانع لتشجيع الصناعة المحلية

مرثا محروس ، وكيل
مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب

أعلنت النائبة، مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، موجه للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، بشأن عدم وجود أراضي لإقامة مصانع مصرية لتشجيع الصناعية المحلية.

 

و أشارت “ محروس ” إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين يواجهون ندرة شديدة فى الأراضي الصناعية مما يؤثر سلبا على تشجيع الصناعة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير أراض لإقامة مصانع سيسهم فى توفير فرص العمل للعديد من الشباب،وأيضا دعم الصناعة الوطنية . 

 

 

 

 

 

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مرثا محروس لجنة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات حنفى جبالى مصانع الصناعية المحلية الصناعة الوطنية

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