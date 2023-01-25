طلب إحاطة بشأن توفير أراض لإقامة مصانع لتشجيع الصناعة المحلية

أعلنت النائبة، مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، موجه للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، بشأن عدم وجود أراضي لإقامة مصانع مصرية لتشجيع الصناعية المحلية.

و أشارت “ محروس ” إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين يواجهون ندرة شديدة فى الأراضي الصناعية مما يؤثر سلبا على تشجيع الصناعة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير أراض لإقامة مصانع سيسهم فى توفير فرص العمل للعديد من الشباب،وأيضا دعم الصناعة الوطنية .