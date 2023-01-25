عبقري الإخراج.. الفخراني رفض العمل مع يوسف شاهين وماجدة لجأت للمهدئات بسببه

يحل اليوم ذكرى ميلاد يوسف شاهين والذى قدم عددا من الأعمال التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية وكان ليوسف شاهين مع أبطال أفلامه علاقة ذات طابع خاص تظهر على الشاشة حيث ترى فيها بصمة جو ونرصد فى التقرير التاللى أبرز المواقف التى جمعته بعدد من أبطال أفلامه.

يحيى الفخرانى

قال يحيي الفخرانى: "أنا رفضت العمل في فيلم المصير بعد ما أقنعت يوسف شاهين إننا نغير الحوار ووافق بس حصل خلاف في الأخر بينا".

وأوضح الفخراني ، أنه طلب من يوسف شاهين تغير الحوار فى وقد وافق فى سابقة هى الأولى من نوعها ، إلا أنه بعد أن طلب أن يتم وضع اسمه بشكل معين على الأفيش وافق يوسف شاهين، شرط أن يتم تقليل أجره ، وهو ما اعتبره “ الفخراني ” تراجعاً عن الاتفاق فإعتذر عن العمل.

يسرا

قالت الفنانة يسرا، إنها تحب أدوارا كثيرة لها، موضحة أنها الإرهاب و الكباب، وطيور الظلام، والمنسي، يا أيها النساء، مانديلا.

وأضافت خلال فيديو قديم لها على قناة النهار، أن العمل مع الراحل يوسف شاهين، كان متعة، معلقة: "شغله لا يعوض.. وكان يستمع للجميع، وكان ينفذ بعد الحديث".

وأشارت إلى أن الراحل كان يعطى الإحساس للجميع فى العمل، فأنه الأفضل فى الدنيا، والجميع كان يعمل من قلبه بدون خوف.

ولفتت إلى أنها لم تخف منه فى أي يوم، وأول مرة عرض عليها عمل اعتذرت له عن العمل، معلقة: "قالى يا حمارة أنتى حمارة.. انتى ليه طويلة كدة".

وتابعت: “بعد ذلك ذهب لها البيت معلقة كنت عايشة عند خالتى، وجاء لغرفة نومى فى الساعة العاشرة صباحًا، وبعد ذلك طلب منها أن تصحى، وبعد ذلك أخرج فستان لها من الدولاب”.

محسنة توفيق

وكان للفنانة محسنة توفيق عديد من المواقف فى عالم الفن ، بدأتها بتعاملها مع المخرج يوسف شاهين والذى تعاونت معه فى 3 أفلام هم “اسكندرية ليه ووداعا بونابرت والعصفور”.

ورغم من تعاونها معه إلا أنها دخلت فى خلاف حاد معه بسبب فيلم “اليوم السادس” الذى كان من المقرر أن تقوم ببطولة الدور محسنة توفيق وبالفعل تم اختيارها وقامت بتصوير عدد من المشاهد إلا أن حلم العالمية لدى يوسف شاهين دفعه لتغييرها واستبعادها من العمل واختار الفنانة داليدا.

اختيار داليدا كبطلة للعمل دفع محسنة توفيق الى توجيه اللوم والعتاب ليوسف شاهين ودخلا فى خلاف حيث قالت له محسنة توفيق خلال عرض الفيلم “مش مسمحاك”.

ماجدة الصباحى

لا أحد يستطيع أن ينسى فيلم “جميلة بوحريد” الذى قدمه كل من ماجدة كممثلة ومنتجة ويوسف شاهين كمخرج، فهذا العمل يعد من الأعمال السينمائية المحفورة فى الذاكرة والتى لا يمكن لأحد أن ينساها.

ربما شهدت العلاقة بين الطرفين توترًا خلال تصوير العمل، وصل إلى إصابة مدير التصوير بحالة إغماء بسبب مشاجرتهما خلال التصوير.

كانت البداية حين طلبت ماجدة من يوسف شاهين أن يقوم بتغيير العدسة الذى سوف يصور بها أحد المشاهد ، وحين رفض يوسف شاهين أصرت ماجدة وذهبت الى مدير التصوير، وقد تمسك كل منهما برأيه ، فى حين أن مدير التصوير أصابته حالة إغماء بسبب هذا الخلاف.

وبعد المفاوضات وتدخل بعض الأشخاص تم الخضوع إلى طلب ماجدة، إلا أن الطرفين فررا عدم الحديث مع بعضهما طيلة فترة تصوير العمل، وكان مساعد يوسف شاهين هو الوسيط بين الطرفين ، حتى إنتهى تصوير العمل.

وكشفت الفنانة ماجدة بعد ذلك انها كانت تضطر الى الحصول على مهدئات خلال تصوير الفيلم بسبب خلافاتها مع المخرج.

بعد انتهاء تصوير الفيلم عادت العلاقات بين ماجدة ويوسف شاهين الى طبيعتها، وهذا عكس ما يتردد بان الخلاف استمر، وأكبر دليل على ذلك أن يوسف شاهين طلب من ماجدة أن تظهر فى مشهد واحد ضمن أحداث فيلم حدوتة مصرية، والذى كان ضمن أعمال تتحدث عن سيرة المخرج يوسف شاهين.

كرم مطاوع

أغلب الجمهور لا يعلمون هذه الحقيقة، وجهود وإسهامات الفنان كرم مطاوع فى فيلم «الارض» وابطال الفيلم أنفسهم لم يذكروا ذلك فى أحاديث صحفية أو ندوات ثقافية الا بعد سنوات طويلة من رحيله ورحيل المخرج يوسف شاهين، مثل الفنان صلاح السعدنى، الذى اشار فى حديث صحفى إلى ان الفضل فى ظهور فيلم الأرض بهذه الصورة يعود الى الفنان كرم مطاوع، الذى شارك يوسف شاهين اخراج الفيلم فى البداية، لكنه انسحب بعد خلافه معه.