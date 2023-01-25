البرلمان الأردني يطالب بسحب الجنسية من منذر رياحنة بسبب فيلم الحارة.. تفاصيل

أثار الفنان منذر رياحنة حالة من الجدل الواسع بعد عرض فيلمه الحارة فى الأردن وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الغليان داخل المجتمع الأردني حيث يرونه من الأفلام التي تسيء إليهم.

ووصل الأمر بمطالبة البرلماني الأردني سليمان أبو يحيى بسحب الجنسية الأردنية من منذر رياحنة خاصة بعد تعليقة وتبريره لعرض الفيلم قائلا أن الفيلم يجسد الواقع فى المجتمع الأردنى وهو ما ذكرته عدد من المواقع الأردنية.

وتعرض فيلم الحارة لهجوم شرس بعد عرضه على منصة نتفلكس حيث رأى البعض أن الفيلم يضم مجموعة من الألفاظ النابية.

وتدور أحداث الفيلم في أحد أحياء شرق عمّان الذي ينتشر فيه العنف والنميمة، ويحكي عن شاب يحب فتاة ووالدتها تقف في طريقه، وعندما يصور أحد المبتزين الحبيبين في وضع حميمي تلجأ الأم إلى عصابة لتضع حدا لما سيحدث، ولكن لا تجري الأمور كما خُطط لها.

الفيلم من إخراج المخرج باسل غندور، ومن بطولة عماد عزمي، ومنذر رياحنة، وبركة رحماني، وميساء عبد الهادي، ونادرة عمران، ونديم ريماوي.

منذر رياحنة

وأكد منذر في تصريح خاص لصدى البلد أنه سعيد بعرض فيلمه الجديد داخل مصر بعد مشاركته في أكثر من مهرجان دولي.

وتابع منذر أن الفيلم يتضمن رسالة هامة للمجتمع العربي بشكل عام متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور المصري والذي وصفه بأنه جمهور ذواق للفن ودائما ما يكون بوابة نجاح أي عمل فني.

وكان الحارة قد حصل على جائزة الجمهور وتنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي بفرنسا، وترشح لـ 4 جوائز في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان. كما شارك في العشرات من المهرجانات الدولية، ومن أبرزها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي الدولي، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

وكان مشروع فيلم الحارة قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضاً على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كما تلقى الفيلم دعم من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام (قطر)، ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام (السعودية). وخلال مرحلة التطوير نال مشروع الفيلم مساندة كل من ورشة EAVE للمنتجين، وورشة راوي لكتاب السيناريو، وملتقى دبي السينمائي، ومنتدى سورفند لترويج الأفلام التابع لـصندوق النرويج لدعم سينما الجنوب.