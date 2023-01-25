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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

مؤشرا البحرين
مؤشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,927.13، بانخفاض قدره 1.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 658.58، بانخفاض قدره 0.97 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و963 ألفا و498 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و91 ألفا و995 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 66 صفقة. 

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وعلى صعيد آخر، ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بواقع 56.37 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا 161.92 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 125 مليونا و276 ألفا و212 سهما، بقيمة 434 مليونا و47 ألفا و810.344 ريال نتيجة تنفيذ 14904 صفقات في جميع القطاعات.

 

حركة أسهم الشركة المتداولة 
 

وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

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