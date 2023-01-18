عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| غرفة الطائف تنظِّم لقاءً تعريفيا عن المنظومة التجارية

غرفة الطائف تنظِّم
غرفة الطائف تنظِّم لقاءً تعريفياً

نظَّمَت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف السعودية اليوم الثلاثاء، لقاءً تعريفياً بشأن منظومة وزارة التجارة، بحضور وكيل المحافظة ناصر السبيعي.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس” فقد استهل اللقاء بكلمة لوكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، قدَّم خلالها شرحاً للمنظومة التجارية، التي تعمل على جزأين مرتبطين بالأعمال التجارية وحماية المستهلك.

اقتصاد السعودية.. استكمال رفع كفاءة الطاقة في مستشفى الملك سلمان بالرياض

التضخم السنوي في الأرجنتين يصل إلى 95%

ارتفاع متوسط التضخم السنوي في السعودية خلال 2022

انعقاد اجتماع لجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية اليوم

مشيراً إلى أن المنظومة تعمل على توفير أعلى معايير الجودة من خلال عملها المستمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص إسهاما منها في تحسين بيئات العمل وتقليص الإجراءات بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وتحقيق متطلبات ريادة الأعمال ومنافذها وفق المواصفات والمقاييس،مبيناً أن جل أعمال المنظومة تتمثل في العديد من البرامج منها؛ برنامج منشآت الذي يسلط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.


ولفت الانتباه إلى أن المنظومة تضم المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز السعودي لاعتماد المواصفات، ولجنة الإفلاس، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وغيرها من البرامج النوعية.


كما شهد اللقاء استعراض الأنشطة الاقتصادية والامكانات التنافسية في محافظة الطائف وما تتمتع به من أصول طبيعية وثقافية غنية ومتعددة ومحميات كبيرة، تعمل على تحسين البيئة التجارية والاستثمارية فيها لتكون جاذبة ومحفزة.


وفي ختام اللقاء كُرِّمَ رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الطائف للدورتين العاشرة والحادية عشرة، واللجان الفرعية.

السعودية الملك سلمان حماية المستهلك الجهات الحكومية اقتصاد السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

أمير مرتضي يعلن تقديم شكوى ضد الأهلي بسبب جماهيره ومشاركة كهربا

ترشيحاتنا

حسين ياسر المحمدي ينضم للجهاز الفني للزمالك

اعتقال ألماني في إيران لالتقاطه صورًا لمنشآت نفطية حساسة

فصل التيار الكهربائي عن هذه القرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

الدولار يسجّل أدنى مستوى له عالميًا منذ أبريل الماضي.. وتوقعات بانهياره في 2023|تفاصيل

بدء محاكمة إيلون ماسك بسبب تغريدة على تويتر

الأردن.. أمر للسفارة الإسرائيلية بدفع نصف مليون دولار لمواطن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. منى فاروق تثير ضجة بإطلالة ملفتة

طريقة عمل الممبار بمذاق شهي ولذيذ

14 صورة للمفرج عنهم بعد قرار لجنة العفو الرئاسي.. شاهد

مش بس المزاج .. القهوة تحسن الصحة وتقي من أخطر الأمراض

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ