اقتصاد السعودية| غرفة الطائف تنظِّم لقاءً تعريفيا عن المنظومة التجارية

نظَّمَت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف السعودية اليوم الثلاثاء، لقاءً تعريفياً بشأن منظومة وزارة التجارة، بحضور وكيل المحافظة ناصر السبيعي.



وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس” فقد استهل اللقاء بكلمة لوكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، قدَّم خلالها شرحاً للمنظومة التجارية، التي تعمل على جزأين مرتبطين بالأعمال التجارية وحماية المستهلك.

مشيراً إلى أن المنظومة تعمل على توفير أعلى معايير الجودة من خلال عملها المستمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص إسهاما منها في تحسين بيئات العمل وتقليص الإجراءات بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وتحقيق متطلبات ريادة الأعمال ومنافذها وفق المواصفات والمقاييس،مبيناً أن جل أعمال المنظومة تتمثل في العديد من البرامج منها؛ برنامج منشآت الذي يسلط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



ولفت الانتباه إلى أن المنظومة تضم المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز السعودي لاعتماد المواصفات، ولجنة الإفلاس، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وغيرها من البرامج النوعية.



كما شهد اللقاء استعراض الأنشطة الاقتصادية والامكانات التنافسية في محافظة الطائف وما تتمتع به من أصول طبيعية وثقافية غنية ومتعددة ومحميات كبيرة، تعمل على تحسين البيئة التجارية والاستثمارية فيها لتكون جاذبة ومحفزة.



وفي ختام اللقاء كُرِّمَ رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الطائف للدورتين العاشرة والحادية عشرة، واللجان الفرعية.