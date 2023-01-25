ولي العهد أدي القسم نائبا|ملك الأردن يبدأ جولة فى قطر وكندا وأمريكا

غادر ملك الأردن عبدالله الثاني أرض المملكة اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى دولة قطر في مستهل جولة تشمل أيضا كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام أردنية يعقد الملك في الدوحة لقاء مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

ويتوجه الملك من الدوحة إلى العاصمة الكندية أوتاوا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الحاكم العام لكندا ماري سيمون، ويجري مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ويعقد جلالته في واشنطن لقاءات مع أعضاء اللجان الرئيسية بالكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.