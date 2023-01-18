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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. أمر للسفارة الإسرائيلية بدفع نصف مليون دولار لمواطن.. تفاصيل

علم إسرائيل
علم إسرائيل

أصدرت محكمة أردنية حكمًا بإلزام السفارة الإسرائيلية في عمان بدفع 500 ألف دولار لسائق أردني أصابه حارس السفارة بالرصاص، في حادثة خلال عام 2017 أسفر عنها مقتل اثنين آخرين.

ووفقًا لموقع “خبرني” الأردني، كان السائق ماهر فارس محمد إبراهيم أقام دعوى ضد السفارة الإسرائيلية يطالب فيها بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي وبدل (مدة تعطيل) وبدل نقص القدرة على الكسب (عاهة جزئية دائمة 80%).

وقضت المحكمة بأن تدفع السفارة الإسرائيلية في عمان 357 ألف دينار أردني (500 ألف دولار) للسائق.

وجاء في ملخص الدعوى أن الأردني ماهر كان في السفارة لغاية العمل بتاريخ 24 يوليو من ذلك العام حين أطلق رجل الأمن الإسرائيلي عدة عيارات نارية ما أدى إلى وفاة محمد الجواودة، وبشار الحمارنة، وإصابة الشاب ماهر إبراهيم وكذلك إصابة مساعد مدير أمن السفارة الإسرائيلية الذي يعتقد أنه مالك الشقة.

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