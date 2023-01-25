بيان عاجل من روسيا بعد موافقة ألمانيا علي تسليم دبابات “ليوبارد-2” لأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم "الأربعاء"، إن قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بالدبابات يؤكد ما وصفته بأنه “حرب مخطط لها مسبقا” ضد موسكو.

وتطلب كييف منذ شهور دبابات غربية تقول إنها في أمس الحاجة إليها لمنح قواتها القوة النارية والتنقل لاختراق الخطوط الدفاعية الروسية واستعادة الأراضي المحتلة في الشرق والجنوب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الألمانية، بشكل رسمي أنها سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، بعد وقت طويل من الجدل والمشادات بينها وبين أوكرانيا والولايات المتحدة على أرسال الدبابات.

وقالت الحكومة الألمانية، إن هدفنا تشكيل كتيبتين من دبابات ليوبارد في أوكرانيا بقوة 14 دبابة، لافتة إلى أنها ستبدأ تدريب الأوكرانيين على دبابات ليوبارد في ألمانيا قريبا جدا.

وأضافت الحكومة الألمانية، في تصريحات لها اليوم، أن دبابات ليوبارد 2 سيتم إرسالها لأوكرانيا عبر دول حليفة، كما سيتم توفير الصيانة والذخيرة لدبابات ليوبارد التي ستذهب لأوكرانيا.