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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أمريكا وألمانيا.. النرويج تعلن إرسال دبابات لـ أوكرانيا

بعد أمريكا وألمانيا..
بعد أمريكا وألمانيا.. النرويج تعلن إرسال دبابات لـ أوكرانيا

قال وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد جرام، اليوم "الأربعاء"، إن النرويج سترسل دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا في إطار مجموعة من الدول الغربية تعتزم تزويد كييف بالأسلحة.

وحسب هيئة الإذاعة النرويجية، امتنع بيورن أريلد جرام، عن تحديد عدد الدبابات التي ستسلمها النرويج.

ومنذ قليل، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إرسال 31 دبابة من طراز “أبرامز” إلى أوكرانيا، مما يعكس تلبية الإدارة الأمريكية لطلبات كييف للحصول على الدبابات الحديثة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن: “دبابات أبرامز هي الأفضل في العالم، وهذه قدرة هائلة جديدة ستحصل عليها أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها على المدى الطويل”، مشيرا إلى أنه سيتم شراء الدبابات من خلال تمويل مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

رسميا.. بايدن يعلن إرسال 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا

قبل بيانه العاجل .. اتصالات مكثفة من بايدن لحلفائه الأوروبيين بشأن أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الألمانية، بشكل رسمي عن إرسالها دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، بعد وقت طويل من الجدل والمشادات بينها وبين أوكرانيا والولايات المتحدة على أرسال الدبابات.

وقالت الحكومة الألمانية، إن هدفنا تشكيل كتيبتين من دبابات ليوبارد في أوكرانيا بقوة 14 دبابة، لافتة إلى أنها ستبدأ تدريب الأوكرانيين على دبابات ليوبارد في ألمانيا قريبا جدا.

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