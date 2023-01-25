خلال رحلة صيد.. كلب ينهي حياة صاحبه بسلاح ناري في أمريكا

حادثة غريبة

نشرت قناة «العربية» مقطع فيديو يوضح تفاصيل حادثة الـ كلب الذي أنهى حياة صاحبه بسلاح ناري في أمريكا.

في حادثة غريبة .. أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل رجل على يد كلبه في ولاية كانساس وسط الولايات المتحدة الامريكية.

قالت الشرطة في بيان لها إن الـ كلب داس بطريق الخطأ على زناد سلاح بالمقعد الخلفي لشاحنة صاحبه، خلال رحلة صيد فأصيب صاحبه بطلق ناري، وتوفى متأثرا بجروحه في مكان الحادث.

500 شخص لقوا حتفهم في حوادث أسلحة نارية

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في حوادث أسلحة نارية في عام 2021.