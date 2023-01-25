أخبار التعليم… وزيرا التعليم برفقة رئيس معهد البحوث الفلكية من داخل معرض الكتاب … وزير التعليم العالي يؤكد أهمية دور الهيئة القومية للاستشعار من البعد لخدمة المجتمع

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية دور الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في خدمة المجتمع والقطاع العام والخاص؛ لتقديم الاستشارات والخدمات والدراسات والبحوث لخدمة أهداف التنمية المُستدامة.

كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، بجلسته رقم 217، الطالب وائل رمضان زكريا بالفرقة الثانية بكلية التمريض، لأمانته، بعد عثوره على مبلغ مالي قدره 3200 جنيه، وقام بتسليمها على الفور إلى الضابط المسئول، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ينظم معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى بحلوان العديد من المعسكرات و البرامج و الدورات التدريبية لطلاب الجامعات بهدف تنمية قدرات الشباب المتميزين و توسيع فكرهم و اكتشاف المواهب و العمل على اعداد جيل قادر على تحمل المسؤلية و بناء قادة للمستقبل تحقيقا للتنمية .

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور أبو بكر صار سفير فوق العادة لجمهورية السنغال لدي جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وحضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، ومن الجانب السنغالي حبيب صار مستشار ثان ورئيس إدارة شئون الطلاب الدارسين في الدول العربية، هدير غانم المستشار الإعلامي، مومي جوب مستشار ثاني.

افتتح اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، نشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صور لزيارة وزيري التعليم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء تواجده في جناح المعهد والتي يعرض فيه الكتب والفاعليات التي يشارك بها المعهد في المعرض هذا العام.

كرم محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الطالبة بسمة رمضان عبد الوهاب، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة محمد فريد الإعدادية التابعة لإدارة ناصر التعليمية، بحضور الدكتورة نبيلة فتحي، مدير إدارة ناصر، وعماد عبد الخالق، مدير التعليم الإعدادي بناصر، لحصولها على المركز الأول تحت 17 سنة في البطولة العربية في لعبة رفع الأثقال في ميزان 45 كجم، وحصولها على 3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنطر والمجموع، والتي استضافتها دولة سوريا في الفترة من 15 إلى 21 يناير 2023.