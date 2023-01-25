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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم بني سويف تكرم أول البطولة العربية لرفع الأثقال وسابع العالم بالجودو

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرم محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الطالبة بسمة رمضان عبد الوهاب، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة محمد فريد الإعدادية التابعة لإدارة ناصر التعليمية، بحضور الدكتورة نبيلة فتحي، مدير إدارة ناصر، وعماد عبد الخالق، مدير التعليم الإعدادي بناصر،  لحصولها على المركز الأول تحت 17 سنة في البطولة العربية في لعبة رفع الأثقال في ميزان 45 كجم، وحصولها على 3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنطر والمجموع، والتي استضافتها دولة سوريا في الفترة من 15 إلى 21 يناير 2023. 

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في سياق متصل، قام وكيل الوزارة بتكريم الطالبة هاجر جمال محمد، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين ببني سويف  بحضور محمد معوض، مدير مدرسة النور للمكفوفين، وأسرة الطالبة،  لحصولها على المركز السابع في أول بطولة للعالم في لعبة الجودو للمكفوفين، والتي استضافتها دولة أذربيجان خلال شهر نوفمبر الماضي.

وكانت هاجر هي اللاعبة الوحيدة التي مثلت مصر في البطولة، وهي من  النماذج المشرفة التي لم تمنعها ظروف إعاقتها البصرية عن التميز والنجاح، بل على العكس كانت دافعا وحافزا قوياً للنجاح.

ووقع الاختيار على الطالبة هاجر جمال محمد للانضمام لمعسكر منتخب الجودو للمكفوفين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال شهر مارس 2023 بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

وهنأ “عبد التواب” الطالبتين وأسرتيهما، متمنيا لهما مزيدا من الإنجازات، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً برعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، وتعمل على رعايتهم وصقل مواهبهم من أجل بناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسئولية ومواجهة تحديات المستقبل بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.

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