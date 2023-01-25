البيت الأبيض يحذر: روسيا ستكثف من هجماتها على أوكرانيا فور تحسن الطقس

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستزيد من وتيرة هجماتها في أوكرانيا فور تحسن أحوال الطقس.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قائلا:"علينا وعلى أوكرانيا الاستعداد لذلك"، مضيفا: "ظروف الطقس حالياً ليست جيدة مع برودة الشتاء، وهناك بعض القتال في دونباس، لكن فيما عدا ذلك ليس هناك الكثير من القتال".

وحذر كيربي من ارتفاع وتيرة الهجمات الروسية مع تحسن الطقس.

وكان قد قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون"، دوجلاس ماكجريجور، إن الولايات المتحدة كانت في حالة يأس بسبب قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية مصالح روسيا.

وقال ماكجريجور: “يبدو لي أننا نقوم بالكثير من الأشياء بدافع اليأس.. عندما قررت القيادة في واشنطن إثارة حرب ضد روسيا، ردت ببساطة بالبدء في الدفاع عن نفسها.. رأى الروس أن لديهم جيشًا أوكرانيًا ضخمًا أمامهم، يستعد للهجوم، وبعد ذلك قالوا: "كفى، سنضع حدًا لذلك".

وأوضح أن الغرب فشل في عزل موسكو اقتصاديًا وحرمانها من الموارد، وكذلك إلحاق هزيمة استراتيجية بها بفضل تصرفات بوتين في الوقت المناسب وبصورة فعّالة.