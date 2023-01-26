أزمة في عودة العمالة إلى وظائفهم بسبب كورونا طويل الأمد.. تفاصيل

تعاني مختلف القطاعات بسبب التأثر الشديد من فيروس كورونا الذي لم يكتمل تعافي العالم من آثاره حتى الان.

ووفق دراسة جديدة في الولايات المتحدة الامريكية، تمنع الإصابة بكورونا طويل الأمد عدد كبير من القوة العاملة إلى العودة إلى عملهم من جديد، بل ويظل الكثير منهم في حاجة إلى رعاية طبية لوقت طويل.





وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد حللت الدراسة التي أجراها صندوق التأمين بولاية نيويورك، وهو وكالة حكومية تختص بتأمين وتعويضات العمال، التقارير الطبية المتعلقة بكورونا التي قدمها المرضى الذين أصيبوا بالفيروس أثناء عملهم، للصندوق في الفترة ما بين 1 يناير 2020 و31 مارس 2022، بغرض الحصول على تعويض.



ووجدت الدراسة أن ما يقرب من ثلث هؤلاء المرضى (3139 شخصاً)، عانوا من أعراض «كورونا طويل الأمد»، وقد احتاج حوالي 71% منهم إلى علاج طبي مستمر أو لم يتمكنوا من العمل نهائياً لمدة ستة أشهر.



ووجد الباحثون أيضاً أنه بعد أكثر من عام من الإصابة بفيروس كورونا، لم يعد 18% من مرضى كورونا طويل الأمد إلى العمل، وأكثر من ثلاثة أرباعهم تقل أعمارهم عن 60 عاماً.

يذكر أنه من أشهر أعراض «كورونا طويل الأمد» الإرهاق وضيق التنفس وألم الصدر والاضطرابات المعرفية بما في ذلك «ضباب الدماغ» وآلام المفاصل.