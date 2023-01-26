عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أزمة في عودة العمالة إلى وظائفهم بسبب كورونا طويل الأمد.. تفاصيل

كورونا طويل الأمد
كورونا طويل الأمد

تعاني مختلف القطاعات بسبب التأثر الشديد من فيروس كورونا الذي لم يكتمل تعافي العالم من آثاره حتى الان.

txt

مأساة.. بيان عاجل من الصين بشأن فيروس كورونا

txt

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

ووفق دراسة جديدة في الولايات المتحدة الامريكية، تمنع الإصابة بكورونا طويل الأمد عدد كبير من القوة العاملة إلى العودة إلى عملهم من جديد، بل ويظل الكثير منهم في حاجة إلى رعاية طبية لوقت طويل.



وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد حللت الدراسة التي أجراها صندوق التأمين بولاية نيويورك، وهو وكالة حكومية تختص بتأمين وتعويضات العمال، التقارير الطبية المتعلقة بكورونا التي قدمها المرضى الذين أصيبوا بالفيروس أثناء عملهم، للصندوق في الفترة ما بين 1 يناير 2020 و31 مارس 2022، بغرض الحصول على تعويض.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من ثلث هؤلاء المرضى (3139 شخصاً)، عانوا من أعراض «كورونا طويل الأمد»، وقد احتاج حوالي 71% منهم إلى علاج طبي مستمر أو لم يتمكنوا من العمل نهائياً لمدة ستة أشهر.
 

ووجد الباحثون أيضاً أنه بعد أكثر من عام من الإصابة بفيروس كورونا، لم يعد 18% من مرضى كورونا طويل الأمد إلى العمل، وأكثر من ثلاثة أرباعهم تقل أعمارهم عن 60 عاماً.

 

يذكر أنه من أشهر أعراض «كورونا طويل الأمد» الإرهاق وضيق التنفس وألم الصدر والاضطرابات المعرفية بما في ذلك «ضباب الدماغ» وآلام المفاصل.

فيروس كورونا العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

أخي فوق الشجرة.. مشهد كوميدي بين رامز جلال وحمو بيكا

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

بطلب المدرب الجديد | إقالة كريم حسن شحاتة من نادي البنك الأهلي

رويترز: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في يونيو المقبل

موضوعات متعلقة

كارثة.. انهيار جبل جليدي بالقرب من محطة أبحاث بريطانية بها 21 موظفًا

تحويل كوكب الأرض إلى مرصد فضائي عملاق.. كيف ينوي العلماء فعل ذلك؟

السعودية تستضيف حدثًا تراثيًا ضخمًا بعد اعتمادها من الأمم المتحدة

بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

تخرج من جامعة الأزهر وعاد ليتولى رئاسة بلاده..من هو مأمون عبد القيوم؟

قلبي تعلق بهذا الدين..يوتيوبر كوري شهير يتوجه إلى الكعبة لأداء مناسك العمرة

صاحبة أطول لسان في العالم تعرض فيديو يصدم الجمهور.. شاهد

ترشيحاتنا

خسر مليارات.. أول تعليق من ترامب على عودة حساباته على فيسبوك وإنستجرام

ارتفاع هائل في صادرات النفط السعودية

هل كثرة المصلين على الجنازة تعود بالنفع على الميت

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج

كارثة.. إحباط طرح 2 طن لانشون ومنتجات لحوم فاسدة بأسواق أكتوبر

مخاوف الركود تعصف بأداء أسهم بورصة أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه العلامات تدل على ضعف الركبة| خلي بالك

بملامح مختلفة.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

هذا المبلغ أو اللجوء لـ فيفا.. فيريرا يصدم الزمالك | تفاصيل

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ