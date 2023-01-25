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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

اندرو تيت
اندرو تيت

ضجت الصحف العالمية وموقع التواصل الاجتماعي بخبر إلقاء القبض على الإنفلونسر الشهير أندرو تيت بتهمة الاتجار بالبشر، بعد احتجازه 6 سيدات وإجبارهن على تصوير فيديوهات إباحية  بفيلته الفارهة.

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ويشتهر اندرو تيت، وهو لاعب "كيك بوكسينغ" محترف سابقا، بتصريحاته اللاذعة على الإنترنت حول هيمنة الذكور، وخضوع الإناث، والثروة، ويدعو علنًا إلى العنف ضد المرأة، وقد تم حظره سابقًا من كل منصة وسائط اجتماعية رئيسية حتى أعاد إيلون ماسك حسابه على تويتر بعد توليه الشركة.

 

بينما يتواجد تيت وأخيه الان داخل محبسهم في انتظار محاكمتهم بتهم الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصرات وتجارة المخدرات واستدراج الفتيات لتقديم اعمال منافية للاداب وبعض التهم الأخرى.

لكن اندرو تيت مستمر في إثارة الجدل على موقع تويتر حيث يقوم بنشر تغريدات بشكل مستمر من داخل محبسه يستشهد فيها بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة النبوية، والتي كان آخرها أية قرآنية من سورة فاطر:

“إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الشعير”

وحصدت التغريدة تعليقات كثيرة مختلفة منها ما هو رافض لما يفعله تيت من استشهاد ديني، ومنهم من يتعاطف معه متمنيا خروجه.

 

والجدير ذكره أنه تحول إلى اعتناق الدين الإسلامي، فقد ظهر في فيديو انتشر عبر الإنترنت كالنار في الهشيم، وهو يصلي في أحد المساجد في دولة الإمارات العربية المُتحدة وتم نشره عبر منصات تويتر وفيسبوك وغيرها، وقد قام بمشاركة الفيديو عبر حساب “تام خان” Tamkhan المُلاكم البريطاني وذلك للتدليل على أن اعتنق الدين الإسلامي في أكتوبر من العام الماضي 2022.

تيت من مواليد 1 ديسمبر 1986 فهو يبلغ من العمر 36 عاماً، وهو من ولد الولايات المُتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن ، وعاش في المملكة المتحدة.

اندرو تيت فيديوهات

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